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احتفى ديوان ابناء المرحوم عبدالرحمن الكندري بقائد «الأزرق» في العصر الذهبي سعد الحوطي باقامة حفل عشاء على شرفه بحضور الشيخ علي الخليفة عضو الجمعية العمومية واللجنة الرياضية ومدير كرة السلة السابق بالنادي العربي وسلمان الشملان عضو الجمعية العمومية للنادي العربي السابق وخالد عبدالرزاق العيسي إضافة إلي جمع غفير من رواد الديوانية.

كما كرم القائمون على الديوانية عبدالحميد عباس عقب عودته من رحلة علاج بالخارج.

وجاء تكريم قائد المنتخب الوطني سعد الحوطي الذي قاد الفريق في مونديال اسبانيا 1982 تقديراً لعطاءاته غير المحدودة في المجال الرياضي ، وتم تسليمه درعا تذكاريا من قبل علي الكندري وفهد الكندري.

وكُرم عبدالحميد عباس أحد أبناء منطقة الدسمة نظراً لعودته من رحلة العلاج بالخارج والتي تكللت بالنجاح التام. وفي نهاية الحفل اشاد رواد الديوانية بالقائمين على الديوان من أبناء المرحوم عبدالرحمن الكندري متأملين بأن تدوم هذه المبادرات الطيبة لتوطيد العلاقات الحميمة وسائلين المولى تعالى التوفيق والنجاح لجميع الحضور.

