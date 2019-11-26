دوليه

أنهى رافايل نادال، المصنف أول عالميا، موسمه بأفضل طريقة من خلال قيادة منتخب إسبانيا الى لقب النسخة الأولى من الحلة الجديدة لكأس ديفيز في التنس، بالفوز في النهائي اول من امس بين جماهيره على نظيره الكندي 2- 0.وأفاد نادال والمنتخب الإسباني على أكمل وجه من المؤازرة الجماهيرية بما أن النسخة الأولى من البطولة بحلتها الجديدة أقيمت في مدريد، من أجل قيادة أصحاب الأرض للقبهم السادس من أصل 10 أدوار نهائية.وحسمت إسبانيا لقبها الأول في البطولة منذ 2011 قبل الوصول الى مباراة الزوجي، وذلك بفوزها بمباراتي الفردي بتغلب روبرتو باوتسيتا-أغوت على فيليكس أوجيه-آلياسيم 7-6 (7-3) و6-3، ثم نادال، الفائز هذا الموسم بلقبي رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز اضافة الى انتزاعه صدارة التصنيف من الصربي نوفاك ديوكوفيتش، على دينيس شابوفالوف 6-3 و7-6 (9-7).

وهو اللقب الرابع الذي يحرزه نادال مع منتخب بلاده في هذه البطولة التي سبق أن توجت أعوام 2000 و2004 و2008 و2009 و2011، وخسرت النهائي أعوام 1965 و1967 و2003 و2012، في حين كانت كندا تخوض النهائي الأول لها على الإطلاق في البطولة التي أقيمت بدءا من هذا العام على مدى أسبوع واحد، عوضا عن توزيع المباريات على أربعة أسابيع، بمشاركة 18 منتخبا وزعت على ست مجموعات. ومهد باوتيستا-أغوت الطريق أمام إسبانيا بحسمه مواجهة الفردي الأولى بالفوز على ابن الـ19 ربيعا أوجيه-آلياسيم 7-6 (7-3) و6-3 في ساعة و48 دقيقة بالتساوي بين المجموعتين. وثأر نادال من شابوفالوف الذي أقصى الإسباني هذا الموسم من نصف نهائي دورة باريس الألف نقطة للماسترز، مسجلا فوزه الثاني على الكندي من أصل أربع مواجهات بينهما بعد أن حقق الفارق في الشوط السادس من المجموعة الأولى بالفوز على إرسال منافسه ما سمح له بالتقدم 4-2 ثم حسمها 6-3 في غضون 35 دقيقة.

