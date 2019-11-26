دوليه

تأهل الاتحاد السكندري إلى ربع نهائي بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال بعد الفوز على مضيفه المحرق البحريني بهدف نظيف في إياب ثمن النهائي اول من امس. وحسم الاتحاد التأهل إلى ربع النهائي بعدما فاز في لقاء الذهاب بالإسكندرية بهدفين دون رد ثم انتصر خارج الأرض ليكون مجموع الذهاب والعودة 3-0. ويخوض الإسماعيلي اليوم مباراة مهمة أمام مضيفه الجزيرة الإماراتي في إياب ثمن النهائي. وحقق الإسماعيلي الفوز على الجزيرة في مباراة الذهاب بهدفين دون رد. ويعاني الجزيرة من غياب تسعة من نجومه في مباراة اليوم لمشاركتهم مع الأبيض في بطولة «خليجي 24».