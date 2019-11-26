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تتجه الأنظار إلى العاصمة القطرية الدوحة التي تشهد اليوم افتتاح بطولة «خليجي 24» بمشاركة المنتخبات الثمانية، ووسط أجواء من البهجة والارتياح التي تعم أبناء الخليج بعد اكتمال عقد هذا العرس الكروي.

ويقص منتخبا قطر والعراق شريط الافتتاح خلال اللقاء الذي سيقام على ستاد خليفة الدولي في 07:30 مساء، ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تشهد مباراة أخرى اليوم أيضا وتجمع الإمارات مع اليمن على ستاد عبدالله بن خليفة في 09:30 مساء، فيما تنطلق منافسات المجموعة الثانية غداً على ستاد عبدالله بن خليفة، بلقاء عمان مع البحرين ثم الأزرق مع السعودية.

وتحظى البطولة التي تستمر في قطر حتى 8 ديسمبر المقبل باهتمام كبير لدى شعوب المنطقة لما تحمله من معاني الأخوة والمحبة إلى جانب تمتعها بطابع احتفالي وشعبي واجتماعي فضلا عن التنافس الكروي الشريف، ومازاد من أهمية هذه البطولة بالذات مشاركة جميع المنتخبات في هذا التجمع ما يعطي مؤشراً على التقدم في حل الأزمة بين الاشقاء.

وستشهد النسخة الحالية استخدام تقنية الحكم المساعد «الفار» للمرة الأولى في تاريخ دورات كأس الخليج المستمرة منذ 49 عاما إذ أقيمت نسختها الأولى عام 1970 في البحرين، بالإضافة إلى الاستعانة بحكام من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وتعد جوائز «خليجي 24» هي الأعلى في تاريخ الدورة إذ تحصل جميع المنتخبات على مليون دولار نظير مشاركتها في المسابقة في حين يحصل البطل أيضا على مبلغ مليوني دولار مقابل حصول الوصيف على مليون دولار. وعقد صباح أمس الاجتماع الفني للبطولة بحضور مسؤولي المنتخبات الثمانية لاعتماد التشكيلات وألوان الفرق وشرح الامور الادارية والفنية، حيث ستكون المواجهات المباشرة هي المعيار الاول عند تعادل اي منتخبين في النقاط بالدور الاول، ثم فارق الاهداف، واللعب النظيف. وأعدت اللجنة المنظمة إجراءات لتسهيل وصول الجماهير اليها والى ملاعب المباريات، وحضت المشجعين على استخدام قطار الأنفاق («مترو») الذي يصل الى مقربة من ستاد خليفة.

في اللقاء الأول، تسعى قطر التي يقودها المدرب الإسباني فيليكس سانشيز إلى انطلاقة قوية من خلال تحقيق الفوز على المنتخب العراقي الذي يعاني من غيابات عدة. وتسير قطر بطلة آسيا وفق خطة مدروسة لبناء فريق قادر على المنافسة في مونديال 2022 الذي تستضيفه على أرضها، وتزخر قائمة الفريق بأسماء عدة أبرزها هداف كأس آسيا وأحسن لاعب في البطولة المعز علي، وأحسن لاعب في القارة العام الماضي عبد الكريم حسن، وبوعلام خوخي، وحسن الهيدوس، واكرم عفيف، وبسام الراوي، وكريم بوضياف. في المقابل، يبدو مدرب العراق السلوفيني ستريتشكو كاتانيتش في وضع لا يحسد عليه في ظل غياب انشغال لاعبي الشرطة بمواجهة نواذيبو الموريتاني التي أقيمت أمس ضمن بطولة الأندية العربية، بالإضافة إلى غياب اللاعبين المحترفين الذين رفضت أنديتهم تحريرهم للبطولة.

وفي اللقاء الثاني، يتطلع المنتخب الإماراتي عند مواجهة اليمن إلى تحسين الصورة الباهتة التي ظهر بها الفريق في آخر جولتين من التصفيات الآسيوية المزدوجة وتلقيه خسارتين أمام تايلاند وفيتنام، مع غضب كبير في الشارع الرياضي على الأداء وطريقة لعب المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك.

على الجانب الآخر، رغم أن المنتخب اليمني لا يزال يبحث عن تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، إلا أنه يدخل البطولة هذه المرة بمعنويات عالية رغم الظروف الصعبة التي يعيشها البلد.

وسجل فريق المدرب سامي نعاش نتائج جيدة في التصفيات الآسيوية أبرزها التعادل السعودية والفوز على فلسطين.

