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ذكر مدرب منتخب الإمارات الهولندي بيرت فان مارفيك أن منتخبه في كامل جهوزيته للمباراة الاولى أمام اليمن.

واشار مارفيك في المؤتمر الصحافي الى ان خبر المشاركة تقرر قبل الأسبوع الماضي الذي شهد مواجهة فيتنام في التصفيات الآسيوية المزدوجة حيث واصلنا بعدها العمل والتجهيز وعملنا لمدة أسبوع للمباراة ونحن جاهزون بعد أن وصلنا للدوحة هذا اليوم (أمس).

وعما إذا كانت هناك أي ضغوطات على فريقه قال مارفيك: في البداية لا توجد لدينا أي ضغوطات إطلاقا، صحيح أننا علمنا بشكل متأخر بالمشاركة ولكن نحن جاهزون أمام اليمن ولا أفكر في أي أمر آخر حاليا سوى مواجهـة اليمن.

وعن تأثير خسارة الفريق في التصفيات أمام فيتنام وتايلند في التصفيات الآسيوية قال مارفيك: لعبنا 4 مباريات في التصفيات ولم أكن راضيا أمام تايلند ولكن مع فيتنام قدمنا مستوى جيدا وأنا راضٍ عن أداء اللاعبين ولم نكن محظوظين بطرد لاعب بعد 30 دقيقة فقط.

وعن تأثير غياب النجم عموري على المنتخب قال: لدي كامل الثقة في جميع اللاعبين مع أي غيابات وخبرتي وتجاربي السابقة تجعلني أتعامل مع هذا الأمر، وأنا أعرف جيدا كيفية التعامل مع هذه الظروف.

وعن تواجد عدد كبير من اللاعبين الشباب قال مارفيك: أثبتت التجارب أن التطعيمات بالعناصر الجديدة للمنتخبات بين فترة وأخرى دائما ما تثبت نجاحاتها وهذا الأمر عملت عليه وهناك العديد من المواهب في الدوري الإماراتي.

