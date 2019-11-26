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اعتبر مدرب قطر الاسباني فليكس سانشيز مباراة الافتتاح امام العراق الْيَوم مفترق طرق لان الفوز فيها يعني المضي قدما في البطولة ومن الأهمية بمكان تقديم عرض قوي فيها لاسيما ان منتخبه يواجه اختبار جديا مع منافس قوي.

وقال سانشيز في المؤتمر الصحافي امس في المركز الاعلامي ان البطولة مهمة ومرحلة جيدة للإعداد لمونديال 2022 بعد خوض كأس آسيا 2019 وكوبا أميركا والتصفيات الآسيوية المزدوجة، مؤكدا ان كاس الخليج بطولة جديدة ولن يخوضها كبطل آسيا بل سيكرر ما فعله في نهائيات آسيا.

وأضاف: هذه بطولة نبدأ فيها من الصفر وعلينا تقديم عروض جيدة جدا للذهاب بعيدا فيها، موضحا ان الخطوة الاولى مهمة في مرحلة المجموعات فهي تمنح دفعة قوية نحو نصف النهائي.

وعما اذا كان غياب اللاعبين في منتخب العراق يسبب ضغطا عليه، قال سانشيز: ‏هذه ليست ضغوط، هذه كرة قدم وهي عبارة عن ظروف يواجهها كل فريق، لدينا ظروف ولديهم ظروف مختلفة وأنا أعتقد أن الملعب متاح لـ 11 لاعبا من الطرفين وتقديم افضل ما لديهم.

‏وكشف المدرب الأسباني عن إن احدى أهم اللحظات الصعبة التي يواجهها هي عندما يحاول اختيار التشكيلة لأن لديه كثير من العناصر التي تبذل جهدا كبيرا و تحاول إثبات ذاتها لتمثيل منتخب قطر.

