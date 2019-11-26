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اشتكى مدرب العراق السلوفيني سريتشكو كاتانيتش من خوضه التدريبات الاخيرة قبل مباراة الافتتاح ضد المنتخب المضيف قطر اليوم بمشاركة 11 لاعبا وحارسي مرمى.

واجاب سريتشكو على سؤال في المؤتمر الصحافي حول غياب 8 من لاعبي نادي الشرطة عن منتخب العراق: « لدينا فقط 11 لاعبا وحارسان فقط وهذا شيء مثير للضحك لكنها خبرة وتحد جديد لاننا لم نتمكن من اجراء التدريبات كما يجب و سنرى بعد عودة لاعبي الشرطة مدى الجهوزية لنحدد التشكيلة الاساسية»، مشيرا الى ان التدريب الاخير سيضع النقاط على الحروف حول إمكانية إشراكهم بعد فترة قصيرة من خوضهم مباراة.

واضاف: نخوض (اليوم) مباراة صعبة امام منتخب قوي مع جمهوره، لكن لا يمكن الجزم بتلقي الخسارة بسبب الظروف فهذه مباراة نلعبها وعلى كل لاعب ان يفهم ما عليه لانها كرة قدم ولو نلعب كرة سلة سأقول اننا سنخسر (اليوم) لكن في كرة القدم كل شيء ممكن».وردا على سؤال عن سقف طموحه اجاب: «استغل البطولة لمنح الفرصة لتجربة بعض الاسماء وكذلك تغيير في الحراس لامنحهم الفرصة في كل مباراة ومتابعة مستواهم وآمل ان يبهروني فهذه البطولة تحتاج لاعبين من مستوى خاص لإثبات انفسهم وهدفي الاساس هو الوصول كأس العالم». ورد عن سبب عدم استدعائه اللاعب جاستن ميرام رغم النقص في التشكيلة اجاب: «لن استدعي ميرام مجددا وهو خارج التشكيلة لأسباب فنية وليس لامر آخر ولا افكر فيه شخصيا لكن هذا قراري»، مضيفا ان اللاعب جيروان حمد لديه سيرة جيدة في السويد وألمانيا وكوريا الجنوبية والان في كرواتيا لكن سبق ان منح الفرصة وربما تتاح له مجددا مستقبلا. وقال ان الحديث عن الضغط شيء مضحك ومحاولة ممارسة الضغط عليه من الصحافة امر لا يستفزه، مؤكدا انه لن يكون تحت الضغط فهو سيجد عملا بلا شك ولا مشكلة ان اقالوه. بدوره، قال لاعب العراق علي عدنان: «استعداداتنا جيدة لمباراة اليوم التي نعتبرها مهمة جدا ونقدر المسؤولية الكبيرة».

وأضاف: «الشباب عازمون على تحقيق نتيجة مشرفة، وندرك ان المهمة زادت صعوبة مع معاناة النقص ورفض بعض الاندية بتحرير لاعبيها المحترفين لان المباريات خارج ايام المباريات الدولية لكن جميع اللاعبين مهمون وعلى الجميع ان يكونوا جاهزين وانا متفائل بزملائي وسنظهر بمستوى طيب».

وقلل عدنان من مقولة ان كاس الخليج تشهد ضغطا كبيرا واعتبرها مناسبة رياضية بلا ضغوط مع الاجواء الطيبة التي تسودها مع أهميتها الكبيرة. وتمنى عدنان تحقيق نتيجة طيبة والتأهل الى النهائي لتخفيف معاناة الشعب العراقي الذي يمر بظروف صعبة.

