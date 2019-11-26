محلية

أفاد مدرب اليمن سامي نعاش أن منتخبه حضر للبطولة لتحقيق مردود إيجابي ونتائج طيبة واعتبر المشاركة في «خليجي 24» اضافة لليمن. واوضح نعاش في الموتمر الصحافي امس أن توقف النشاط الكروي محليا في اليمن له تأثير مباشر على الفريق، مشيرا الى ان افتقاد دوري في الدولة يصعب مهمة تهيئة اللاعبين للاستحقاقات الدولية، وأضاف: «نريد تحقيق شيء جديد يختلف عن باقي المشاركات». واوضح ان اليمن يحاول تعويض نقص النشاط المحلي بالمشاركات الدولية وهو يواصل اللعب منذ بطولة غرب آسيا في اغسطس ثم التصفيات الآسيوية المزدوجة وحاليا في «خليجي 24». وقال ان المنتخب الاماراتي مألوف لديه رغم التغييرات التي طرأت على تشكيلته اخيرا، معتبرا ان تغيير القرعة جعله يعود لدراسة منتخب الامارات الذي يواجهه اليوم في فترة قصيرة. وطالب نعاش جماهير اليمن بمؤازرة المنتخب لانه بحاجة لهذا الدعم وفي هذه الظروف لان دعم الجمهور يسعد اللاعبين والمدرب دائما. من جانبه، ذكر حارس منتخب سالم عوض انه وزملاءه جاهزون لتحقيق نتيجة طيبة في كاس الخليج وإيقاف إحباطات المشاركات السابقة. وقال ان «منتخب الأمارات مر بظروف في الفترة الاخيرة وبدا أداؤه متذبذبا لكننا نعمل له الف حساب». وأشار الى ان منتخب اليمن يضم لاعبين شباب حاليا يخوضون غمار المنافسات لأول مرة ويأملون بتسجيل اداء طيب.