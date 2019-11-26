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استبعد مدرب الأزرق ثامر عناد 5 لاعبين من قائمة الـ 28 لاعباً التي غادرت مع وفد المنتخب إلى الدوحة، هم: شريدة الشريدة، عمر حبيتر، سلطان صلبوخ، خالد ابراهيم، وعبدالله ماوي.

وبذلك تضم القائمة المختارة 23 لاعباً، هم: سلمان عبدالغفور، حسين كنكوني، حميدالقلاف، فهد الهاجري، فهد حمود، سامى الصانع، ضاري سعيد، حمد حربي، عامرالمعتوق، رضاهاني، طلال الفاضل، فيصل زايد، يوسف ناصر، أحمد الزنكي، شبيب الخالدي، مشاري غنام، مبارك الفنيني، فهدالانصاري، عبدالله البريكي، احمدالظفيري، سلطان العنزي، فيصل عجب، وبدرالمطوع.

وقال رئيس الوفد خالد الشمري إن لوائح البطولة هى التى أجبرت الجهاز الفني على استبعاد اللاعبين الخمسة، مؤكداً أن ذلك لا يقلل من شأنهم، واختيارهم للمنتخب دليل على استحقاقهم للانضمام و«لا يعنى استبعاداً نهائياً بل سيبقون ضمن خيارات الجهاز الفنى للمشاركات المقبلة».

ودعا الشمري اللاعبين إلى النظر للمستقبل حيث اغلبهم من العناصر الشابة التي تتمتع بامكانات جيدة تؤهلها للعودة إلى صفوف الازرق.

وأضاف الشمري ان لاعبي الأزرق باشرو تدريباتهم امس على ملعب الجامعة المخصص للفريق، مشيراً إلى أن الجميع يبذلون جهودا كبيرة من أجل تقديم عروض تليق بسمعة الكرة الكويتية.

وتابع: «ثقتنا كبيره باللاعبين، وهم على قدر المسؤولية»، متوجهاً بالشكر إلى أعضاء اللجنة المنظمة على التعاون الكبير في تسهيل ا لعقبات تعترض الفرق المشاركة.

من جانب آخر، طلب رئيس الجهاز الطبي د. عبدالمجيد البناي من إدارة فندق اللاعبين اعداد نوعية معينة من الطعام خلال فترة اقامتهم كما طلب صالة مفتوحة خاصة بدلا من المطعم المغلق المخصص لهم.

وأوضح البناي ان البرنامج الغذائي للاعبين يحتاج لنظام معين خصوصاً أن الفترة الماضية شهدت رحلة طويلة السفر الى بوتان ثم التوجه الى الدوحه، وقال إن تلك الأمورسببت بعض المشاكل البسيطة الا انها معقدة «ولا نريد ان نخسر أي لاعب الوقت قصيرجداً»، مشيدا بالتعاون من قبل اللجنة المنظمة وادارة الفندق بتلبية كافة المتطلبات.

من جهته، قال مدير عام المنتخبات احمد عجب في تصريح لـ «كونا» ان المنتخب جاهز للوصول الى مراكز متقدمة في الدورة متسلحين بالروح القتالية للاعبين والسعي نحو الخروج بأداء فني عال يليق بسمعة الكويت. واضاف عجب ان البطولة تشهد اهتماما كبيرا من الجماهير الخليجية وتغطية اعلامية كبيرة متوقعا بزوغ نجوم جدد في سماء الدورة الحالية يكون لهم مستقبل كروي زاهر. وهنأ اللجنة المنظمة بنجاح البطولة قبل ان تبدأ بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة الى 8 بدل 5 مشيرا الى دور كاس الخليج في لم شمل الشعوب ووحدة الصف. وكان في استقبال وفد المنتخب الذي وصل إلى الدوحة أول من أمس ممثل سفارة الكويت لدى قطر المستشار محمد الزعبي والملحق الدبلوماسي احمد الخميس وعضو مجلس ادارة الاتحاد وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي الدكتور ابراهيم الانصاري.

وتقدم الأنصاري بالشكر إلى دولة قطر لاستضافتها البطولة ، مؤكداً أن الأجواءممتازة لمشاركة كل منتخبات المنطقة في البطولة، وقال عن حظوظ المنتخب الكويتي واستعداداته: «الأزرق جاهز للمشاركة في البطولة مثل المنتخبات الخليجية الاخرى، ونتمنى أن يقدم مستوى جيداً يليق بسمعته وأن يرضي جمهوره، والمنافسة على اللقب».

