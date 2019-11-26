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الأخضر وصل الدوحة


حظي المنتخب السعودي باستقبال رسمي لدى وصوله مطار حمد الدولي قبل توجهه لمقر الاقامـة.
وتضم القائمة النهائية للأخضر في البطولة كلا من: محمد اليامي وفواز القرني وأمين بخاري، وزياد الصحفي ومحمد خبراني وحسان تمبكتي وسلطان الغنام ومحمد البريك وسعود عبدالحميد وياسر الشهراني، وعبدالله عطيف ومحمد كنو وعبدالاله المالكي وسلمان الفرج وتركي العمار ويحيى الشهري وعبدالعزيز البيشي ونواف العابد وسالم الدوسري وعبدالفتاح عسيري، وهتان باهبري وفراس البريكان وعبدالله الحمدان.وسيصل لاعبو الهلال المتوجين باللقب الآسيوي اليوم. وتلعب السعودية في المجموعة الثانية رفقة عُمان حامل اللقب، والكويت والبحرين.


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