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توقع امين عام الاتحاد اليمني لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج العربي حميد الشيباني ان تكون النسخة الحالية من كاس الخليج بطولة مميزة وسيبدو عليها التطور انعكاسا للقدرات التنظيمية. وقال الشيباني: هذه النسخة الاولى التي تقام تحت اشراف اتحاد كاس الخليج العربي لكرة القدم وعندما تتولى جهة واحدة المسؤولية يظهر التفاهم والعمل المنظم وبدا ذلك التطور مطورة قبل انطلاقها كنا نوه بمواكبة تطورات اللعبة ولوائحها مثل تطبيق «الفار» في البطولة الحالية. وبالنسبة لحظوظ منتخب اليمن قال ان البطولة لها مقاييس مختلفة، واليمن منتخب طموح وسيحرص ان يبقى لاخر لحظة رغم انه يعاني من غياب ابرز لاعبيه وهو المهاجم محسن القراوي. وكانت لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي عقدت اجتماعها الأول، امس برئاسة الشيباني وبحضور أعضاء اللجنة، فضلاً عن ممثلين للجان التسويق والحكام والاعلام وغيرها، كما حضر الاجتماع الأمين العام للاتحاد الخليجي جاسم الرميحي. وقدّم الشيباني شرحاً عن لائحة المسابقات فيما يتعلق بالتعليمات في الدور نصف النهائي حال انتهاء أي مباراة بالتعادل في وقتها الرسمي، حيث يتم اللجوء الى الأشواط الاضافية، واذا استمر التعادل يتم اللجوء الى ركلات الترجيح، وأوضح الشيباني أنه سيُسمح باجراء التبديل الرابع في الأشواط الاضافية. وعن المفاضلة بين المنتخبات لحسم التأهل، قال الشيباني انهم سيعتمدون على المواجهات المباشرة أولاً، ثم فارق الأهداف في المجموعة، وفي حالة التساوي أيضاً يتم اللجوء الى معايير اللعب النظيف التي تخصّ البطاقات الملونة، حيث تكون الأفضلية للفريق الذي ينال لاعبوه بطاقات صفراء وحمراء أقل.