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كشف عادل عطاالله مدير قناة كويت سبورت بتلفزيون الكويت عن توجيه القناة لجميع برامجها لتغطية منافسات «خليجي24» المقرر انطلاقها اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، مشيراً الى ان هذا القرار يأتي لاخراج الحدث اعلامياً بالشكل المطلوب وتغطية جميع تفاصيل البطولة التي تحمل طابعاً خاصاً عند ابناء الخليج. واشار عطاالله الى انه تم استحداث بعض البرامج الخاصة بالبطولة مثل «ضحى الخليج» الذي يبدأ من خلاله البث في الحادية عشرة صباحاً ويقدمه الاعلامي القدير محمد المسند وراشد الحيان، لمدة ساعة على الهواء، كما يتم بث برنامج «اربح مع خليجي 24» في الثالثة عصراً ولمدة ساعة حيث يتضمن اجراء مسابقات للمشاهدين من خلال الاتصالات الهاتفية، كما تقوم القناة بعرض الرسالة اليومية للبطولة في الثانية فجراً وعقب نهاية برنامج بين الشوطين.

واضاف انه تم استحداث برنامج «انا خليجي» ليتم عرضه في ايام توقف البطولة لراحة المنتخبات المشاركة وسيكون في الثامنة مساء ولمدة ساعة.

واوضح عطاالله ان البرامج المعتادة لقناة كويت سبورت مثل «مابين السطور، سبورت سنتر، من مكتبتي، صور زمان، الاستديو التحليلي لمباريات البطولة، وبين الشوطين» سيتم استمرارها جميعاً الا انه سيتم التركيز خلالها فقط على مناقشة محاور البطولة ومستجداتها ونتائج منافساتها بشكل يومي حتى انتهاء المنافسات. وكشف مدير القناة عن استضافة العديد من نجوم الكرة الخليجية في الاستديو التحليلي لمباريات البطولة مثل تيسير الجاسم من السعودية، طلال خلفان من عمان، عبدالرحمن محمد من الامارات، محمد سالمين من البحرين، وعبدالعزيز حسن من قطر. وبين عطاالله ان قناة كويت سبورت تسعى دائماً لنقل الحدث بشكل دقيق لاسيما عندما يتعلق الامر ببطولة كأس الخليج التي تحمل العديد من المعاني لابناء الخليج وتبقى بمثابة كأس عالم مصغرة وخاصة للخليجيين، مشددا على استمرار جهود جميع العاملين في قناة كويت سبورت لتحقيق الهدف والبقاء دائماً عند حسن ظن مشاهديها.

