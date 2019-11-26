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ذكر مدير ادارة العمليات في البطولة علي العلي ان ستاد الجنوب الذي شيد لاستضافة عدد من مباريات مونديال 2022 سيحتضن احدى مباراتي الدور نصف النهائي علما بان مباريات البطولة خصص لها ستاد خليفة الدولي وستاد عبدالله بن خليفة بالدحيل.

بلغ عدد تذاكر مباراة الافتتاح بين قطر والعراق التي بيعت حتى يوم اول من امس 33 الف تذكرة بحسب ما اعلن مدير لجنة التسويق في البطولة خالد الكواري الذي اعاد الاقبال الكبير الى طرح بيع تذاكر في موقع الكتروني اضافة الى مراكز تسوق تشهد اقبالا من الجماهير مثل (سوق واقف، وكتارا، وفيلاجيو، وقطر مول، ودوحة فيستفال في قطر وفي «الأفنيوز» بالكويت وفي غراند مول مسقط وسفير مول صحار في سلطنة عمان.

اعتمدت لجنة المسابقات في اتحاد كاس الخليج العربي لكرة القدم التعديلات الاخيرة التي اقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم لتطبيقها في البطولة ومن ابرزها اعتماد التبديل الرابع في المباريات الاقصائية التي قد تشهد اللجوء الى شوطين اضافيين، كما قررت لجنة المسابقات في حال تساوي منتخبين بعدد النقاط في المجموعة اللجوء الى المواجهات المباشرة لتحديد المراكز واذا اسفرت المواجهة عن التعادل فيذهب الطرفان الى فارق الاهداف ثم اللعب النظيف.

