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اختتمت وحدة التأهيل والتدريب باللجنة الأمنية في اللجنة العليا للمشاريع والارث، برامج التدريب الخاصة بالاستعدادات واسعة النطاق، لاستضافة بطولتي «خليجي 24» و«كأس العالم للأندية 2019؛ حيث تم تدريب 1333 عنصراً من العناصر الشرطية والأمن، الذين سيحملون على عاتقهم مهام تأمين الملاعب ومناطق المشجعين اثناء البطولتين. وأكد الرائد فهد السبيعي، رئيس وحدة التأهيل والتدريب باللجنة الأمنية، انه تم تدريب رجال الأمن على احدث المعايير الدولية في الأمن والسلامة، لضمان اخراج البطولتين وسط اجواء رياضية يسودها التنظيم العالي، من خلال تطبيق ارقى معايير الأمن والسلامة في الأحداث الرياضية، التي تتماشى مع رؤية قطر في تنظيم الأحداث الرياضية.