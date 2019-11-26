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قال امين سر الاتحاد العراقى لكرة القدم طارق احمد بأن الوفد العراقي سيتقدم بطلب استضافة «خليجي25» وذلك اثناء اجتماع المؤتمر العام للوفود الذى سيعقد بعد غد. وافاد ان مدينة البصرة بمنشأتها قادرة على احتضان البطولة حيث سبق للامناء العامين للاتحادات الخليجية ان زاروا المدينة للاطلاع على جاهزية الملاعب والامور الاخرى وابدوا انطباعا طيبا عنها. وأشار الى ان البصرة استضافت فى الفترة الأخيرة الكثير من المناسبات الكروية منها بطولة الصداقة الدولية بالاضافة للمباريات الدولية والودية للفرق والمنتخبات العراقية. وأضاف: «أمرالاستضافة لن يتوقف على البصرة ايضا بالامكان ان تكون هناك مباريات فى كربلاء وأربيل حيث تتوفرالملاعب والامكانات التى تسهم بإنجاح البطولة».