عربيات ودوليات

عقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة ظهر امس الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، برئاسة العراق لبحث سبل مواجهة القرار الأميركي الأخير غير القانوني بشأن شرعنة الاستيطان الاسرائيلي، وقال الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، ان الموقف الأميركي تجاه الاحتلال الاسرائيلي مؤسفاً، مؤكداً ان الاحتلال الاسرائيلي يظل احتلالا مداناً من العالم اجمع والاستيطان يظل استيطاناً.

وأضاف ابو الغيط، ان ما يثير الانزعاج حقاً في هذا الاعلان الأميركي هو التأثير السلبي للاعلان الأميركي، لأن الاقرار بشرعية الاستيطان يعنى اقرارا بواقع الاحتلال فعلى اي شيء يتفاوض الفلسطينيون مع المحتلون اذا وتابع ان القرار الأميركي بشأن المستوطنات يعتبر تحولا مؤسفا في موقف واشنطن، وأدى الى انهاء دور الولايات المتحدة كوسيط في مفاوضات السلام، وهو امر يحدث لأول مرة منذ اربعة عقود.

وحذر الوزراء العرب في ختام اجتماعهم من النهج الذي تتبعه الادارة الأميركية باتخاذ قرارات احادية مخالفة على نحو فاضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ويعتبر تهديداً حقيقياً للأمن والسلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، واستهتارا غير مسبوق بالمنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي والالتزام به، وأكدوا على ادانتهم ورفضهم لقرار الولايات المتحدة الذي اعلنه وزير خارجيتها باعتبار الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 لايخالف القانون الدولي، معتبرين ان هذا القرار باطلاً ولاغياً ومخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة.

واعتبر الوزراء العرب القرار الأميركي محاولة مبيتة لشرعنة ودعم الاستيطان الاسرائيلي من شأنها ان تجحف فعلا بمبادرة السلام العربية التي تنص على انسحاب اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال الى خطوط 1967 واقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما ادانوا السياسة الاستيطانية الاسرائيلية التوسعية غير القانونية باعتبار ان المستوطنات الاسرائيلية تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتهدف الى تقسيم الأرض الفلسطينية.

ودعا الوزراء الى حشد الجهود العربية على مستوى الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني للعمل مع الشركاء الدوليين لاتخاذ اجراءات لمحاسبة اسرائيل على سياساتها، بما يشمل حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في جريمة الاستيطان، ودعوة المفوض السامي لحقوق الانسان الى سرعة اصدار قاعدة بيانات الشركات التي تعمل في المستوطنات الاسرائيلية والدعوة الى مقاطعتها ومقاطعة بضائعها ومنع دخول المستوطنين الى الدول كما ادان الوزراء العدوان الاسرائيلي الهمجي الأخير على قطاع غزة، وكذلك سياسات الاغتيالات الاسرائيلية والاعدام خارج نطاق القانون والاعتقال العشوائي والمطالبة بتقديم المسئولين الاسرائيليين عن هذه الجرائم الى المحاكم الدولية.

وحذر الوزراء من استغلال الغطاء غير القانوني الذي توفره الولايات المتحدة لتشجيع اسرائيل على سن تشريعات باطلة وغير قانونية تهدف الى ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة وتكثيف وتيرة الاستيطان وتهويد مدينة القدس وانتهاك مقدساتها والتأكيد على ان هذه السياسات من شأنها ان تؤجج العنف والتوتر والصراع الديني في المنطقة، وأكد الوزراء على دعوة جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، الى المسارعة بالاعتراف بها، واعتبار ان تأخير الاعتراف بدولة فلسطين لا يساعد السلام المنشود.

