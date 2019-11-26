عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اكد مصدر امني تركي امس ان انقرة ملتزمة تماما بالاتفاقات التي ابرمتها مع روسيا والولايات المتحدة بخصوص شمال شرق سورية، وانها لن تستأنف هجومها العسكري هناك. وتوصلت انقرة الى اتفاقين منفصلين مع موسكو وواشنطن الشهر الماضي لابعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة في شمال شرق سورية على الحدود مع تركيا، التي اوقفت في المقابل هجومها العسكري على المقاتلين الأكراد.

لكن انقرة قالت سابقا ان روسيا والولايات المتحدة لم تلتزما بالاتفاق، وهددت بشن عملية جديدة.

وقال المصدر الأمني ان تركيا ترد على هجمات وحدات حماية الشعب الكردية في المنطقة في اطار الدفاع عن النفس.

وفي موسكو اعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف عن ثقة موسكو بأن الاسراع في انضمام قوات سورية الديمقراطية «قسد» العاجل للجيش السوري، سيكون مفيدا للجميع. وردا على سؤال صحفي عن الموعد المحتمل لذلك، قال بوغدانوف: «كلما كان اسرع، كان احسن وللجميع». وفي وقت سابق اعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين عن استعداد موسكو للمساعدة في انجاح المفاوضات بين الأكراد ودمشق حول انضمام «قسد» الى القوات الحكومية.

وكانت القيادات الكردية اكدت استعداد «قسد» للانضمام الى الجيش، شرط الحفاظ على «خصوصيتها» واستقلاليتها العسكرية كمؤسسة، لا على شكل افراد وأشخاص وقيادات.

على صعيد اخر اعلن بوغدانوف، أن اجتماع صيغة استانا في ديسمبر بانتظار ممثلي اللجنة الدستورية السورية، وهم سيحددون تشكيلة وفودهم بأنفسهم. وكان وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبردي اكد ان اللقاء في نور سلطان سيعقد في 10 و11 ديسمبر. وقال بوغدانوف: هناك يشارك وفدا الحكومة والمعارضة السوريتين، وسوف يحددان تشكيلة وفديهما اللذين نأمل بمشاركتهما في صيغة استانا. يذكر ان الاجتماع كان مقررا في نهاية شهر اكتوبر الماضي، لكن تم تأجيله على خلفية اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف.

