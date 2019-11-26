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بيروت- أ. ف. ب: فتح الجيش اللبناني وقوى الأمن بالقوة طرقاً اغلقها المتظاهرون صباح امس غداة اعتداءات نفذها مئات الشبان من انصار حزب الله على تجمعات من المحتجين في بيروت استخدموا فيها الحجارة وتخللتها عمليات تخريب طالت ممتلكات وسيارات.

ودخلت الاحتجاجات غير المسبوقة في لبنان امس يومها الأربعين، فيما ترواح الأزمة السياسية مكانها وسط توتر بين القوى الرئيسة على وقع انهيار اقتصادي ومالي، رغم تحذيرات المجتمع الدولي ودعوته للاسراع بتشكيل حكومة تحظى بثقة اللبنانيين.

وسبق لأنصار حزب الله ان هاجموا خلال الأسابيع الماضية المتظاهرين في وسط العاصمة، لكنها المرة الأولى التي تحصل فيها مواجهة بهذا الحجم. وبدا واضحاً ان الحوادث الليلية تركت اثرها على حركة التظاهر امس التي بدت خجولة رغم الدعوة لاضراب عام وعلى رد فعل الأجهزة الأمنية التي بدت مصممة على فتح الطرق.

وينتقد المتظاهرون عدم تجاوب المسؤولين مع طلبهم تشكيل حكومة مستقلة من اختصاصيين لوقف الهدر والفساد وايجاد حلول للأزمات المعيشية. وافترش الشبان الأرض، قبل ان تفرقهم قوات الأمن وتسحبهم عن الطريق. وقال احدهم ان هدف هجوم الاحد كان «اخافتنا كأشخاص لمنعنا من المضي قدماً والبقاء في منازلنا» مشيرا الى ان «هذا ما حصل. اذ ثمة اشخاص لازموا منازلهم».

ووصل قبل منتصف ليل الأحد الاثنين عشرات الشبان الى جسر الرينغ حيث كان متظاهرون يقطعون الطريق، وأطلقوا هتافات مؤيدة للأمين العام للحزب حسن نصرالله وحليفه رئيس حركة امل ورئيس البرلمان نبيه بري. فرد المتظاهرون بهتافاتهم المعتادة «ثورة سلمية»، وأنشدوا النشيد الوطني لكن التوتر تصاعد عندما بدأ القادمون يطلقون الشتائم ويهددون المتظاهرين امام كاميرات محطات تلفزيونية محلية بقيت في بث مباشر على مدى اكثر من ثلاث ساعات.

وعلى الأثر عملت وحدات من الجيش وقوى الأمن على تشكيل درع بشري للفصل بين الطرفين لكن الاستفزازات من الجانبين تصاعدت وألقى المهاجمون الحجارة على العسكريين والمتظاهرين والاعلاميين في المكان. وأفاد الدفاع المدني عن نقل عشرة جرحى الى مستشفيات المنطقة.

وفجرا نجحت القوى الأمنية في تفريق المتجمعين بعد اطلاق الغاز المسيل للدموع. وأظهرت صور المكان وكأنه ساحة حرب مع حجارة متناثرة في كل مكان. كما اظهرت تقارير اعلامية عشرات السيارات والمحال التجارية التي تعرضت للتكسير والتخريب، مشيرة الى ان المهاجمين حطموها.

وقطع متظاهرون امس طرقا عدة خصوصاً في منطقتي البقاع (شرق) وفي طرابلس وعكار شمالاً، وفي بيروت ومناطق شرقها قبل ان يعيد الجيش فتح عدد منها. وأعلن الجيش في بيان توقيف تسعة اشخاص فجراً في جل الديب شرق بيروت «أقدموا على قطع الطرق بواسطة كميات من الزجاج المكسور والزيت المحروق والمازوت» كما اوقف اربعة آخرين لقيامهم بأعمال شغب في منطقة الذوق القريبة قبل ان يتم اخلاء سبيل ثلاثة منهم.

