عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: اعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، امس، ان الأجهزة الأمنية الروسية تتابع جميع الأنباء عن حادث القتل الوحشي الذي حدث في سورية وظهر في تسجيل مصور، وتتحقق من مصداقيته. وقال بيسكوف للصحافيين، رداً على سؤال اذا كان الكرملين يعتبر انه من الضروري تفعيل التحقيق وأخذه تحت السيطرة الشخصية للرئيس بعد ظهور معلومات عن ان احد المشاركين في عملية الاغتيال موجود في روسيا وينظم مسابقات للأطفال في قصر الابداع بمدينة بريانسك وكانت صحيفة «نوفويا غازيتا» الروسية نشرت تسجيلا مصورا، يوم 20 نوفمبر الحالي، يظهر فيه عدد من الأشخاص بزي عسكري ويتحدثون اللغة الروسية اثناء تعذيب شخص، يبدو وكأنه مواطن عربي، ثم يقتلونه ويقومون بتقطيع جسده.