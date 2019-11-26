عربيات ودوليات

تستعد وزارة الأوقاف المصرية لعقد مؤتمر لمناقشة قضايا «الشأن العام» بجميع مفاهيمه، السياسي والاقتصادي والرياضي والديني والاجتماعي، وعقدت في سبيل ذلك جلسة تحضيرية ثانية بمؤسسة اخبار اليوم الصحافية للوصول للصيغة الأولى لتصور مقترح حول جلسات المؤتمر والمحاور التي تُناقش فيه، وقال د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، ان تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الوزارة بالاعداد لمؤتمر الشأن العام، لم يكن فيما يخص الشأن الديني فقط، ولكن الشأن العام بجميع اشكاله، وأضاف ان جهداً كبيراً بُذل في اعداد مقترح جلسات مؤتمر «الشأن العام»، والذي يأتي بالتعاون بين كافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسهم وزارة الأوقاف، مضيفاً «سنناقش كل ما يخص الشأن العام، ونضع ايدينا عل الأسس المحورية للمؤتمر، ونعقد هذه الجلسات الوطنية، من اجل اضافة محاور او تفاصيل داخلية وأوضح «جمعة» ان الهدف من هذا المؤتمر هو تحديد ما مفهوم الشأن العام بمجالاته، ومن يتحدث في الشأن العام ومؤهلات من يفعل ذلك، بالاضافة الى صنع حالة تثقيفية وتوعوية في كل المجالات بمفهوم الشأن العام، وخطورة الحديث فيه. من جهته قال د. شوقي علام، مفتي مصر، ان الشأن العام لم يعد مجالاً للخوض فيه بدون الرجوع لأهل الاختصاص، وأضاف علام» نحن نهدف لثقافة بناء الدولة الحديثة وفق عدة اتجاهات بمراعاة التخصص الدقيق والأخذ من كل شيء، وتجربتي في دار الافتاء المصرية، اثبتت لي انه اصبح بيت خبرة حقيقي في جميع مجالات الافتاء بالرجوع الى اهل الاختصاص».