عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: اتهمت المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية امس قوات الامن باستخدام «العنف المفرط» في مواجهة الاحتجاجات الشعبية في البلاد ما تسبب بمقتل 11 متظاهرا واصابة 289 اخرين بجراح في الفترة من 21 الى 24 نوفمبر الحالي. واوضحت المفوضية في بيان ان العنف تسبب بمصرع سبعة متظاهرين واصابة 131 اخرين في محافظة ذي قار بالإضافة إلى مقتل ثلاثة متظاهرين واصابة 90 في محافظة البصرة فضلا عن مصرع شخص واحد واصابة 68 اخرين بجراح في تلك الفترة. وقالت المفوضية إنها رصدت اعتقال 187 متظاهرا بينهم 93 شخصا من العاصمة بغداد والبقية من محافظات البصرة وذي قار وكربلاء. وأضافت أنها وثقت كذلك قيام عدد من المتظاهرين بالاعتداء على القوات الامنية بالقنابل الحارقة «مولوتوف» وحرق عدد من المباني والمحلات التجارية وقطع الطرق امام حقول النفط والموانئ وقطع الجسور الحيوية في عدد من المحافظات فضلا عن غلق عدد من الدوائر والمدارس والجامعات بسبب الإضراب. واشارت الى انها لاتزال تتلقى حتى الان بلاغات وشكاوى عن خطف ناشطين واعلامين ومحامين وتجار من قبل مجهولين.

ويأتي ذلك وسط استمرار الاحتجاجات في يومها الـ 32 مع شلل شبه تام في المؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية. وفي ذي قار التي يبدو انها باتت خارجة عن سيطرة قوات الامن أصدر قائد شرطة المحافظة اللواء محمد القريشي امس أمرًا بسحب قوات مكافحة الشغب من شوارع المحافظة واستبدالها باخرى. كما وجه بتكليف قوات النجدة والشرطة المحلية متابعة الأوضاع الميدانية في المحافظة التي تعتبر الاكثر اضطرابا وواصل المحتجون امس قطع معظم الجسور الرئيسية في مدينة الناصرية كبرى مدن محافظة ذي قار فيما تراجعت حدة المصادمات بين الشرطة وقوات الامن هناك. واقدم محتجون على احراق المبنى الجديد قيد الانجاز للحكومة المحلية في الناصرية بالتزامن مع شلل تام في عمل الدوائر الحكومية وتعطيل للجامعات والمدارس. وفي محافظة كربلاء ذكر ناشطون ان صدامات وقعت ليل الأحد الإثنين بين الشرطة والمحتجين ما تسبب بإصابة نحو 40 متظاهرا بجروح وحالات اختناق بسبب قنابل الغاز التي اطلقتها الشرطة عليهم. واعلنت شرطة كربلاء في بيان امس العثور على قنبلة جاهزة للانفجار مع سبع قنابل حارقة في حي البلدية قالت ان مندسين كانوا ينوون استخدامها ضد القوات الأمنية.

وفي البصرة جنوبا ذكرت اذاعة «المربد» ان المحتجين عادوا امس لقطع العديد من الطرق في المدينة وبينها الطريق الذي يربط البصرة ببغداد. وفي بغداد تراجعت حدة المصادمات بين الشرطة والمحتجين في شارع الرشيد وعند مقتربات جسر الاحرار فيما لم تشهد ساحة الخلاني المجاورة للتحرير اي اعمال عنف. كما تتواصل الاحتجاجات والاعتصامات في بابل وميسان والمثنى والديوانية وواسط والنجف وفقا لمحطات تلفزة محلية ولوسائل التواصل الاجتماعي ولكن دون تسجيل حالات عنف او تصادم بين الشرطة والمحتجين.

وكانت الاحتجاجات قد انطلقت في الاول من اكتوبر الماضي ثم عادت وتجددت في 25 منه للمطالبة بإسقاط الحكومة وتعديل الدستور.

