عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: اكد قائد عمليات بغداد، الفريق ركن قيس المحمداوي ان استخدام الرصاص الحي «ممنوع» وقال ان قواته تأخذ «تشكيلات دفاعية» فقط، وأوضح المحمداوي في تصريحات قناة « العربية» أن «المتظاهرين أبناؤنا ولا نستخدم العنف ضدهم»، مشيراً إلى وجود عناصر تستغل الوضع الأمني لإثارة الفتن. وأعلن القبض على متظاهرين اعتدوا على مجموعات أمنية بالأمس. كما أكد أن قوى الأمن لا تعبر الخطوط الفاصلة بينها وبين المتظاهرين، مشيرا إلى وجود مجاميع تسعى إلى غلق الجسور بالقوة وتهديد أمن المواطنين. إلى ذلك، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، اللواء عبد الكريم خلف، امس إصابة 11 جراء استهداف من أسماهم مجموعة خارجة على القانون لقوات الأمن برمانة يدوية وقنابل حارقة بمنطقة حافظ القاضي في بغداد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

كما أضاف أن القوات الأمنية اعتقلت خارجين على القانون ومازالت تلاحق المجاميع المخربة.

