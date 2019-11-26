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طهران- الوكالات: اعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن مظاهرة حاشدة مؤيدة للحكومة نظمت امس في طهران ستظهر للعالم من هم الإيرانيون الحقيقيون مبدية دهشتها من بيانات التأييد الأجنبية للمحتجين الغاضبين من قرار رفع أسعار البنزين.

وتحولت الاحتجاجات إلى موجة اضطرابات مناهضة للحكومة شملت حرق 100 بنك على الأقل وعشرات المباني في أسوأ أعمال عنف منذ أن قمعت إيران ثورة خضراء في عام 2009 عندما قتل العشرات على مدى عدة أشهر.

وبعد مسيرات رعتها الدولة على مدى أيام في عشرات المدن لإدانة الاضطرابات، نظمت مسيرة مؤيدة للحكومة في العاصمة طهران تحدث فيها قائد الحرس الثوري.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي أوصيها (الدول الأجنبية) أن تشاهد المسيرات لترى الناس الحقيقيين في إيران وماذا يقولون.

وأضاف موسوي أدهشنا أن ينحدر وزير أجنبي إلى مستوى طلب إرسال تسجيلات فيديو حرق البنوك... إليهم. وطلب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من المحتجين الإيرانيين على تويتر الأسبوع الماضي إرسال أي صور أو تسجيلات للحملة على المحتجين إلى الولايات المتحدة. وقال الولايات المتحدة ستنشر وتدين اضطهاد المحتجين.

وقالت منظمة العفو الدولية إن 115 شخصا على الأقل قتلوا في الاضطرابات. ونفت إيران سقوط هذا العدد قائلة إنه مجرد تكهنات. وقالت السلطات الإيرانية إن نحو ألف محتج ألقي القبض عليهم.

الى ذلك قال نائب قائد الحرس الثوري إن إيران ستعاقب بشدة المرتزقة وقال نائب قائد الحرس الثوري الأدميرال علي فدوي بالتأكيد سنرد بحسب الوحشية التي ارتكبوها. وقال في مؤتمر صحافي في طهران لقد قبضنا على جميع العملاء والمرتزقة الذين قدموا اعترافات صريحة بأنهم كانوا مرتزقة لأميركا المنافقين وآخرين.ويشير المسؤولين الايرانيون بالمنافقين عادة إلى جماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة التي تعتبرها طهران تنظيما إرهابيا.

ومنذ مايو 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي لعام 2015، واعادت فرض عقوبات قاسية، انخفض سعر الريال الإيراني وارتفع معدل التضخم. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد ايران بنسبة 9,5 % هذا العام.

