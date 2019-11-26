عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أكد الرئيس الديموقراطي للجنة الاستخبارات في مجلس النواب الاميركي آدم شيف انه تم جمع «دليل قاطع» ضد الرئيس دونالد ترامب خلال أسبوعين من جلسات الاستماع ضمن التحقيق الذي يجريه المجلس لعزل الرئيس من منصبه.

وقال شيف في مقابلة مع شبكة «ان. بي. سي» الاخبارية «لقد جمعنا بالفعل أدلة دامغة على أن الرئيس سعى مرة أخرى الى تدخل أجنبي في الانتخابات».

وأضاف «نعتبر هذا الأمر عاجلا إذ انه لدينا انتخابات أخرى يهدد فيها الرئيس بتدخل أجنبي أكبر لكن في الوقت نفسه لايزال هناك شهود آخرون ووثائق أخرى نود الحصول عليها».

وأشار الى ان لجنة الاستخبارات «لا تستبعد احتمال المزيد من التسريبات وجلسات الاستماع فنحن بصدد الحصول على المزيد من الوثائق طوال الوقت».

في غضون ذلك أفرجت وزارة الخارجية الأميركية طبقا لقانون حرية المعلومات عن 100 صفحة تكشف تفاصيل إضافية عن دور وزير الخارجية مايك بومبيو والمحامي الشخصي للرئيس الأميركي دونالد ترامب رودي جولياني في قضية أوكرانيا. واضطرت وزارة الخارجية الإفراج عن هذه الوثائق انصياعا لامر محكمة أميركية بعد طلب تقدمت به منظمة أميركان أوفرسيت.

وفي حديث مع الراديو القومي الأميركي، تعهد المدير التنفيذي للمؤسسة أوستن إيفرس بالحصول على المزيد من الوثائق في المستقبل القريب حيث إن هذه الوثائق «تكشف عن علاقة رودي جولياني بالبيت الأبيض وبمكتب وزير الخارجية من أجل تسهيل مهمته في تشويه السفيرة الأميركية السابقة لدى أوكرانيا ماريا يوفانوفيتش». وتكشف الوثاق عن اتصالات بين جولياني وبومبيو حول السفيرة قبل إنهاء خدمتها بأوكرانيا في مايو الماضي.

علة صعيد آخر طلب وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر من وزير البحرية ريتشارد سبنسر الاستقالة وسط خلاف حول قرار خفض رتبة ضابط من قوات النخبة بسبب ارتكابه تجاوزات وتدخل ترامب لوقف هذا القرار.

والضابط في القوات الخاصة التابعة للبحرية الاميركية ادوارد غالاغر متهم بارتكاب جرائم حرب في قضايا حساسة، لكنه ادين بتجاوزات اقل.

وأوقف ترامب في 15 نوفمبر قرار خفض رتبة غالاغر الذي جاء بعد ادانته. واتهمت وزارة الدفاع «البنتاغون» سبنسر بتقديم اقتراح خاص الى البيت الأبيض يعرض فيه عدم تدخله في الإجراءات المتعلقة بسوء السلوك ضد غالاغر، مقابل أن يتقاعد الأخير دون الحاجة الى طرده من قوات النخبة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان ان اسبر «طلب استقالة وزير البحرية ريتشارد سبنسر بعد خسارة ثقته به لافتقاره الى الصدق بشأن محادثات مع البيت الابيض حول التعامل مع قضية الضابط في القوات الخاصة ادي غالاغر».

وقال اسبر ان «هذا التصرف جعله يشعر بقلق عميق».

وكانت البحرية قد باشرت من خلال مجلس مراجعة باجراءات تسمح بتجريد غالاغر وثلاثة آخرين من وحدته من أوسمتهم ورتبهم ما يؤدي الى اخراجهم من القوات الخاصة. لكن تدخل ترامب الذي يعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة ألقى بالشكوك على هذه الاجراءات. وكتب ترامب على تويتر الخميس أن «البحرية لن تسحب وسام المقاتل والضابط في القوات الخاصة ادي غالاغر.

