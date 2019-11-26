وطن النهار

أكدت نائب المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس الدور المؤثر والريادي الذي تلعبه الكويت في المجال الانساني، وتعاونها مع المنظمات الأممية المعنية بهذا المجال مؤكدة ان الكويت اصبحت الكلمة المفتاح لاي عمل انساني في العالم. واشارت خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش زيارتها للبلاد في بيت الأمم المتحدة مساء اول من امس الى ان الكويت شريك استراتيجي للمفوضية فيما يتعلق بالمجال الانساني ودعم واغاثة اللاجئين، لافتة الى ان زيارتها الحالية الى الكويت تعتبر زيارتها الثانية منذ توليها منصب نائب المفوض السامي وهي زيارة دورية. في اطار المشاورات الدائمة والمستمرة مع السلطات الكويتية حيث عبرت الكويت بشكل خاص لتقديم المساعدات لحوالي 900 الف لاجئ متواجدون في جنوب شرق بنغلاديش ودعم البنى التحتية ايضا ونامل ان يعود للاجئون بكرامة وبامان الى مينمار وان نعمل بشكل وثيق مع بنغلاديش ومينمار من اجل اعادة الترحيب باللاجئين ونحن نشعر بدعم كبير جدا من الكويت من امكانية تلبية تلك المستلزمات. واضافت انها تطرقت في مباحثاتها مع الجانب الكويتي برئاسة نائب وزير الخارجية خالد الجارالله الى سبل دعم وتعزيز العلاقات ومشاريع التعاون المستقبلية، بالاضافة الى سبل دعم لاجئ الروهينحا في بنجلاديش، حيث سأغادر الى بنجلاديش نظرا لوجود 900 الف لاجئ من الروهينغا هناك حيث يعملون بالتعاون مع حكومة بنغلاديش لاعادتهم بأمان وبكرامة الى ماينمار ووصفت الاجتماع مع الجارالله بالمثمر جدا، لافتة الى تأكيده ان الكويت مستمرة في مشاركتها القوية مع المفوضية ودعمها فنيا وماليا. واشارت الى ان المباحثات شملت ايضا مشاركة ودعم وزارة الخارجية فيما يتعلق بالمشاركات الرئيسة في المناطق التي يمكن ان تدعمها الحكومة الكويت، فضلا عن مناقشة الوضع في سورية واليمن والمتطلبات الانسانية في هذه المواقع وضرورة ايجاد الحلول السياسية لعودة اللاجئين الى بيوتهم. واضافت: اجرينا بعض المناقشات الجيدة مع نائب الوزير والبرامج المستقبلية متعددة الاوجه بما فيها المشاركة التي تتخطى منطقة الشرق الاوسط وبعض العناصر الاخرى والتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الذي يتوسع في بعض العمليات التي يجريها في افريقيا، مثل السودان وجنوب السودان التي تتطلب الدعم والمشاركات التي تخص اثيوبيا وبعض المناطق الاخرى التي سنعمل فيها ودولة الكويت مستقبلاً. واشارت الى ان عام 2019 شهد زيادة في اعداد النازحين قسرا من مناطق النزاع بسبب الحروب ومازالت اعدادهم في تزايد مستمر حيث ينزح شخص في العالم كل ثانيتين.

وقالت ان عدد اللاجئين في العالم يبلغ 70 مليون نسمة، موضحة ان متطلبات رعايتهم تبلغ حوالي 8.6 مليار دولار والمفوضية لديها حوالي نصف المبلغ المطلوب خصوصا في ظل ما تبقى من اسابيع فقط على انتهاء هذا العام ما سيؤدي الى وجود اطفال بدون مدارس ورعاية صحية وعائلات ليست لديها ماوى ولن نستطيع تقديم سبل اعادة الحياة لهؤلاء بسبب نقص في التمويل.

واشارت الى ان قيادة الكويت وشعبها وحكومتها قدمت موارد مهمة جدا لهذه المواقف والمناطق الصعبة في انحاء العالم بفضل القيادة الانسانية التي يمثلها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وقالت: لقد كانت لدينا علاقة طويلة وبارزة مع الكويت ومع قيادتها الحكيمة ومع الشعب الكويتي بشكل عام، فالكويت شريك استراتيجي لنا بمشاركتها المتميزة في الدعم الانساني وعلاقتها مع المنظمات الدولية الاخرى.

واضافت: قبل سنوات وقعنا مذكرة تفاهم مع الصندوق الكويتي، ونتيجة هذه المشاركة شرعنا لمدة 3 سنوات لبناء البنى التحتية لدعم اللاجئين حيث يعد هذا المشروع الاكثر استدامة للاجئين السوريين في شمال العراق وقدر المبلغ بـ 10 ملايين دولار واختتم البرنامج منذ ايام. واشارت الى انها بحثت مع الكويت الاموال التي يحتاجها اللاجئين الروهينغا والاقتراح لدعم المشاريع الخاصة بهذا الجانب والتي تقدر بـ 6 ملايين دولار اميركي كمساهمة كويتية. وقالت: تم توفير ما يقارب 60 في المئة فقط من احتياجات الروهينغا ونحتاج الى اكثر من 100 مليون دولار اخرى لدعم هؤلاء اللاجئين واعتقد ان الارقام تتعدى المليار دولار وتتطلب تكاثف المجتمع الدولي لتقديم المساعدة لنا وللمنظمات الاخرى التي تعمل في المجال نفسه خصوصا واننا نعيش في فصل الشتاء.

وكشفت كليمنتس عن اقامة منتدى دولي للاجئين في جنيف خلال الفترة من 17 الى 18 ديسمبر القادم بمشاركة جميع دول العالم والمنظمات الانسانية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص حيث يعقد هذا المنتدى كل اربع سنوات، موضحة انها اول قمة عالمية لدعم اللاجئين وانه سيكون صوت قوي للاجئين. وقالت: ان المنتدى سيركز على مناقشة كيفية توفير البيئة والتعليم المدرسي وسبل الحياة والحماية والطاقة والبنى التحتية وحل وضع اللاجئين والعمل بين الدول لكيفية حل موضوع اللاجئين لافتة الى ان المتدى سيحدد نقاط ستكون المرجعية في حل هذه المعضلة حيث تتابع بعد ذلك على مستويات مختلفة لمدة سنتين لمتابعة التقدم الذي نحرزه وتطبيق توصيات المنتدى الى حين عقد منتدى اخر للنظر في المشاركة في المسؤوليات فيما يتعلق بشؤون اللاجئين والحلول التي نراها مناسبة والتغيرات في السياسات التي تتخذها الحكومات لاستضافة اللاجئين. واضافت: الامر لا يتعلق باللاجئين فقط وانما ايضا بالتأثير الذي تحدثه موجات اللاجئين في الدول المستضيفة مثل التأثير على قضايا التعليم والدمج الاقتصادي والحماية، معربة عن قناعتها بان الكويت سيكون لها صوت قوي جدا في هذا المنتدى.

صوت الكويت

وقالت: نقدره عاليا هذا الصوت فالكويت والمؤسسات الانسانية الكويتية لها اياد بيضاء في دعم جميع اللاجئين في العالم، حيث ساعدت الكويت في وضع مقاربة طويلة المدى لمعالجة هذه الاوضاع وتاثيراتها فالمساعدات المالية والخبرات التي تقدمها الكويت للمفوضية مهمة والامر لا يتعلق فقط بالدعم الحكومي وانما متعلق بدعم شركات القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية الكويتية.

