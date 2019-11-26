وطن النهار

كشفت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بتوزيع 254 الف حاوية.

وفي هذا السياق اكد مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة ملفي الحوالي بأن الأرتقاء بمستوى النظافة في جميع مناطق المحافظة يأتي على رأس اولوياتنا، مشيرا الى ان خطة اعمال التنظيف بالمحافظة تسير وفق ما هو مخطط له في جميع المناطق بشكل عام من استبدال الحاويات القديمة بآخرى جديدة وفق الجدول الزمني الذي تم اعداده لتوزيع الحاويات بجميع مناطق المحافظة فضلا عن رفع جميع المخلفات بالمناطق.

وأشار الى انه تم رفع ونقل 8380 م3 من المخلفات التي تمثلت في رفع الأشجار والأثاث من جميع مناطق المحافظة والمخلفات الناجمة عن التنظيف الآلي واليدوي للشوارع الداخلية والخارجية فضلا عن مخلفات تنظيف الشواطئ خلال اسبوعين.

