وطن النهار

نظمت الأمانة العامة للمجلس البلدي بالتعاون مع جمعية القلب حملة بعنوان «صحتك تهمنا» من خلال الوحدة المتنقلة للتوعية بأمراض القلب وذلك بهدف التوعية والتثقيف بأهمية تحديد مستوى السكر بالدم وتحديد مستوى الكوليسترول وقياس الضغط، هذا وعرفت الحملة مشاركة نائب المجلس عبدالله المحري وعدد من الاعضاء هم: مشعل الحمضان، مها البغلي، احمد هديان، المهندس عبدالسلام الرندي، الدكتور حسن كمال، المهندس حمود العنزي، عبدالعزيز المعجل، كما اسهم بالحملة امين عام المجلس البلدي بدر الرفاعي الذي كان حريصا على المشاركة لجميع اعضاء المجلس وموظفي الأمانة.

