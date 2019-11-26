وطن النهار

أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أول من أمس الاحد أسماء الفائزين بجوائزها لعام 2019 وتشمل (جائزة الإنتاج العلمي) و(جائزة الكويت) اضافة الى جائزة (السميط للتنمية الافريقية) في مجال الامن الغذائي.

وقال المدير العام للمؤسسة الدكتور عدنان شهاب الدين في تصريح صحافي ان اعلان الفائزين بجوائز المؤسسة جاء بناء على توصيات اعضاء مجلس إدارة المؤسسة وتوصيات مجلس الجوائز في المؤسسة ولجان التحكيم بشأن الفائزين بالجوائز.

واضاف شهاب الدين ان مجلس امناء جائزة السميط للتنمية الإفريقية المخصصة هذا العام لمجال الامن الغذائي قرر منحها مناصفة لجهتين افريقيتين نظير جهودهما ومساهماتهما في مجال تعزيز الامن الغذائي وتطوير انتاج الاغذية في القارة الافريقية.

وبين ان مجلس الأمناء يضم شخصيات دولية بارزة في مجال العمل الإنساني والتنمية في افريقيا فيما تمنح جائزة السميط للتنمية الافريقية سنويا للافراد او المؤسسات في احد المجالات الثلاثة المقررة للجائزة وهي الأمن الغذائي او الصحة او التعليم.

وعن جائزة (الإنتاج العلمي) ذكر ان خمسة باحثين كويتيين فازوا بها في خمسة مجالات هي (العلوم الهندسية) وفاز بها الدكتور سلطان السالم وفي مجال (العلوم الحيوية) وفاز بها الدكتور بدر الهاجري.

واضاف انه في مجال (العلوم الطبية والطبية المساعدة) فاز بالجائزة الدكتور جاسم الهاشل الأستاذ اما في مجال (العلوم الاجتماعية والإنسانية) فقد فازت بها د. هند المعصب وفي مجال (العلوم الإدارية والاقتصادية) فاز بها الدكتور نايف الشمري.

وافاد بأن الفائزين بـ(جائزة الكويت) في خمس مجالات للعلوم الأساسية الاولى في (الرياضيات) فاز بها د. نادر المصمودي من تونس والثانية في (العلوم التطبيقية) فاز بها د. عمر فرحة من فلسطين.

