وطن النهار

بحضور مستشار نائب مساعد الخارجية لشؤون اوروبا محمد حياتي اقامت سفارة اذربيجان احتفالا مساء اول من امس بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدبلوماسية في اذربيجان والذكرى الخامسة والعشرين لبداية العلاقات الدبلوماسية بينها والكويت. وفي كلمة القاها بالمناسبة سفير اذربيجان لدى الكويت ايلخان قهرمان انه عندما اتخذت الدبلوماسية الأذربيجانية خطواتها الأولى في عام 1919، عملت البعثات الدبلوماسية لـ 16 دولة في باكو، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وفرنسا وايطاليا والسويد وسويسرا وبلجيكا وايران وبولندا وأوكرانيا. وأضاف: في الأعوام 1918-1920، كان لحكومة جمهورية اذربيجان الديموقراطية تمثيل دبلوماسي في جورجيا وتركيا وأرمينيا وجمهورية شمال القوقاز وتركسستان وسفارة في ايران ووفد مفوض الى مؤتمر باريس للسلام، ولكن لسوء الحظ، لم تعد جمهورية اذربيجان الديموقراطية موجودة رسمياً بسبب الغزو البلشفي في 27 ابريل 1920. وتابع: استعدنا استقلال دولتنا في عام 1991، واستفدنا من تقاليد الدولة الغنية في جمهورية اذربيجان الديموقراطية وأنشأنا دولة مستقلة على اساس تراثها التاريخي، وفي 24 اغسطس 2007، وقع الرئيس الأذري الهام علييف على امر اقامة عطلة مهنية لموظفي السلك الدبلوماسي في 9 يوليو، وتم اعتماد التعليمات المؤقتة الخاصة بالأمانة العامة لوزارة خارجية جمهورية اذربيجان الديموقراطية في 9 يوليو 1919 كأساس. وذكر ان اذربيجان حققت خطوات كبيرة في مجال السياسة الخارجية، حيث تستند السياسة الخارجية لأذربيجان في المنطقة وخارجها الى روح حسن الجوار والتعاون المتبادل المنفعة والشراكة. واكد ان العلاقات بين بلاده والكويت تاريخية ودينية، لافتا الى وجود رغبة متبادلة لتطوير التعاون الثنائي في العديد من المجالات. وأضاف: ان «الخطوط الجوية الكويتية» و«طيران الجزيرة» و«آزال» يقومون بتنفيذ 7 رحلات اسبوعياً بين البلدين، حيث تطبق اذربيجان نظام تأشيرات مبسط للمواطنين الكويتيين ما اعطى تأثيرا ايجابيا في تطوير السياحة وغيرها من المجالات.

