وطن النهار

على خطى جمعية المعلمين الكويتية وجمعية اعضاء هيئة التدريس في الجامعة مضى اعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية في انحاء اللائمة على وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي.

مؤكدين ان ثمة مشكلات بنيوية وهيكلية وادارية تعاني منها وزارة التربية والتعليم «وعهد الوزير العازمي دليل على ذلك».

وقال الاعضاء ان الوزارة تفتقر للرؤية والهدف وتعاني في الوقت ذاته من التخبط والارتجالية والعشوائية في اتخاذ القرار غير المستند الى منهجية علمية او قانونية، مطالبين سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بحلحلة قضايا مهملة ومنسية ابرزها رفض الوزير صرف المستحقات المالية الخاصة بالاعضاء وايقافه تعيين المعيدين وتعطيل المرسوم الاميري السامي لعام 2010 بشأن انشاء اكاديمية الفنون وتعذره المستمر عن مقابلة اعضاء هيئة التدريس.

واذ جاء بيان هيئة التدريس في المعهد العالي متضامنا مع بيان جمعية اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت وجمعية المعلمين الكويتية الصادر بتاريخ 24/11/2019، عطفا على ما سبق وباسم اعضاء جمعية هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية نقدم خالص تحياتنا وتمنياتنا لسمو الامير الشيخ صباح الاحمد بدوام الصحة والعافية وان يوفقكم القدير.

ويسدد على طريق الحق خطاكم لتستكملوا مسيرة الخير والرقي والتقدم لوطننا العزيز في ظل اختيار القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لسموكم ومع خالص تحياتنا وتبريكاتنا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بالثقة الاميرية السامية التي حظي بها ، قال اعضاء التدريس «نستذكر الجهود النبيلة التي تقومون بها من اجل خدمة بلدنا وابناء شعبنا والوفاء بالقسم الذي اقسمتموه بين يدي سمو امير البلاد، اذ نشيد بحكمتكم ورؤيتكم الثاقبة بتحمل اعباء المسؤولية الكاملة الملقاة على عاتقكم في تشكيل الحكومة الجديدة، ونخص بالذكر حقيبة وزارتي التربية والتعليم العالي وخاطب اعضاء التدريس سمو رئيس الوزراء.

مشيرين الى انه «لا يخفى عليكم رؤية صاحب السمو لدور المعلم «للمضي قدما في مسيرتنا التعليمية والنهوض بها ومتابعة كل ما هو جديد في ميادين التطور العلمي، ولاسيما ونحن في عصر التكنولوجيا والعولمة، اننا نتطلع الى مزيد من التركيز والاهتمام بنوعية التعليم والى ان تكون مخرجاته.

انعكاسا واستجابة لمتطلبات سوق العمل واحتياجاته»، لافتين الى ان التربية والتعليم لا تقتصر على الافراد وحسب، وانما تشمل الفرد والمجتمع وتزيد من تماسك وتقوية اي مؤسسة او كيان، بل انها القوة الاساسية التي بها نستطيع تحقيق اعلى معدلات انجاز نطمح الى تحقيقها في مختلف مجالات حياتنا.

ومضوا بالقول «تعلمون بحكم المسؤوليات الرفيعة التي تحملتموها، ان هناك مشكلات عدة بنيوية وهيكلية وادارية تعاني منها وزارة التربية والتعليم، وليس ادل على ذلك من عهد الوزير د. حامد العازمي، الذي اصبح اتخاذ القرار فيها ارتجاليا عشوائيا، لا يستند لاي مرجعية منهجية علمية او قانونية، فوزارة التربية ظلت لسنوات مضت تفتقر للرؤية والهدف وتعاني من تخبط لم يسبق له مثيل، مشيرين الى ان اهل الميدان التربوي والتعليمي ينتظرون منك حل جملة من القضايا المهملة والمنسية التي لم تجد من يصدق في تبنيها..

اهمها تعطيل المرسوم الاميري السامي الصادر في عام 2010 بانشاء اكاديمية الفنون، تعذره المستمر عن مقابلة اعضاء هيئة التدريس، عدم وجود لجنة الترقيات الخاصة بترقيات اعضاء هيئة التدريس، ازدراؤه للمعاهد الفنية، ايقاف تعيين المعيدين واعضاء هيئة التدريس للمعاهد الفنية، الامر الذي يعطل المسيرة العلمية ويحمل اعضاء هيئة التدريس عبء العمل لساعات اضافية، رفضه لصرف المستحقات المالية الخاصة باعضاء هيئة التدريس والطلب منهم اللجوء الى القضاء، التأخير المتعمد في تعديل اوضاع مبتعثي المعاهد الفنية بعد حصولهم على المؤهل العلمي، القصور في متطلبات الطلبة المنتسبين للمعهد.

واكدوا «ان ما دفعنا لكتابة هذه الرسالة المفتوحة لسموكم هو تصريحاتكم الشجاعة وغير المسبوقة في دقتها ودلالاتها

وختاما فإننا نبتهل الى المولى القدير ان يكون لك خير سند ومعين لتحقيق الغايات الوطنية التي تتطلعون لانجازها لوطننا الغالي ويتطلع اهل الكويت جميعا الى تحقيقها.

