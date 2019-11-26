وطن النهار

كشفت مدير عام معهد الأبحاث العلمية د. سميرة السيد عمر، عن عزم المعهد على إنشاء منصة شراكة في مجال إدارة مياه الصرف الصحي، مؤكدة على أهمية مناقشة الجوانب المرتبطة بنوعية مياه الصرف الصناعي وكمياتها وتقنيات معالجتها، في خطوة من شأنها التمهيد لإعادة الاستخدام بالشكل الأمثل.

وأكدت عمر خلال رعايتها ورشة العمل الإقليمية «اعادة استخدام الصرف الصناعي في الكويت ـ الفرص والتحديات»، والسعي إلى توفير رؤية اقليمية ودولية وتبادل الخبرات بين الباحثين في مجال إدارة مياه الصرف الصناعي، بالإضافة إلى عمل خريطة طريق لمجموعة من المشاريع المستقبلية ذات العلاقة في دولة الكويت بتطبيق أحدث تقنيات المعالجة ولتوسيع قاعدة إعادة الاستخدام. وبينت ان مياه الصرف الصناعي تحتوي على مجموعة من الشوائب والملوثات الفيزيائية والكيميائية والعضوية والبيولوجية، بحسب الانشطة الصناعية المختلفة، فبعضها يحتوي على معادن ثقيلة، والبعض الآخر قد يحتوي على مذيبات عضوية بترولية ذات تأثيرات صحية وبيئية سلبية إذا تجاوز تركيزها الحدود المسموح بها، مؤكدة أن هذه الملوثات تسببت بمشاكل صحية وبيئية ما يحتّم استخدام أحدث التقنيات لمعالجة مياه الصرف الصناعي والاستفادة من مخرجات هذه المعالجة. من جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه في معهد الكويت للابحاث العلمية الدكتور محمد الراشد في كلمته: «يسعدني الترحيب باسم مركز ابحاث المياه لافتتاح هذه الورشة وأخص بالترحيب النخبة من العلماء والباحثين الذي حلوا ضيوفا كراما على الكويت ليزودونا بما يحملونه من علوم وتقنيات وحلول للتحديات التي نواجهها في إدارة مياه الصرف الصناعي»، مضيفا «ولكي نتبادل معهم الآراء ونشاركهم الأفكار حول قضية استغلال مياه الصرف الصناعي في مختلف الاستخدامات والنقاش حول أفضل تقنيات المعالجة، فلا يخفى عليكم أهمية هذا المورد المتزايد مع كثرة الاستهلاك بخلاف بقية الموارد المائية». وقال ان الكويت وجميع دول مجلس التعاون تعاني من شح مصادر المياه العذبة الطبيعية، ما جعلها تعتمد بشكل أساسي على تحلية مياه البحر لتلبية احتياجاتها من المياه العذبة، لذا فإن أي مصدر إضافي للمياه سيخفف الضغط الذي تعاني منه محطات التحلية في المنطقة، ما يستوجب الاستثمار في تطوير هذه الموارد الإضافية لأقصى حد. وأضاف: ان «تزايد عدد المنشآت الصناعية بشكل كبير في الكويت والمنطقة، سيؤدي بدوره إلى زيادة كميات المخلفات الصناعية، وخاصة مياه الصرف الصناعي، ونظراً لخطورتها وتزايد مستويات إنتاجها فلابد من معالجتها داخل المنشآت الصناعية وعدم صرفها مباشرة الى شبكات الصرف الصحي دون معالجتها.

