مرصد النهار

شددت دراسة حكومية على ضرورة الاسراع في بناء وتنمية القدرات الوطنية في مجال إدارة المصايد والبيئة البحرية والاستزراع السمكي للحفاظ على المخزون السمكي في الكويت بالاضافة الى تشكيل لجنة وطنية علمية اقتصادية دائمة من ذوي الخبرة والاختصاص، لإبداء الرأي في السياسة التي تكفل حماية وتنمية الثروة السمكية، وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالمصايد السمكية.

واكدت الدراسة التي حصلت النهار على نسخة منها ان نتائج دراسة المخزون السمكي في الكويت كشفت عن تدهور ملحوظ في إنتاجية أنواع تجارية مهمة من الأسماك وهو ما دعا مجلس الوزراء في اخر اجتماع له قبل 3 اسابيع الى سرعة توزيع قسائم الاستزراع السمكي.

وعرضت الدراسة جملة من الحلول اهمها ضرورة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق نظم متطورة في الرقابة والتحكم والسيطرة على مصايد الأسماك، وبناء وتنمية القدرات الوطنية في مجال إدارة المصايد والبيئة البحرية والاستزراع السمكي، وتوقيع اتفاقيات تعاون إقليمية في مجال تنمية الثروة السمكية، تهدف الى تبادل المعلومات وتوحيد او تنسيق مواسم الحظر والقيام بمشاريع بحثية مشتركة.

الاستزراع السمكي

ودعت الدراسة إلى ضرورة اعتماد الزراعة المائية (الاستزراع السمكي) كبديل استراتيجي لانخفاض الإنتاج في المصايد الطبيعية، وكذلك لإثراء المخزون السمكي، حيث تشير الدراسات الى إمكانية مساهمة الاستزراع السمكي في تضييق الفجوة بين العرض والطلب على الأسماك، ويمكن إنتاج ما يزيد على 4 آلاف طن من الربيان والاسماك المرغوبة لدى المستهلكين خلال السنوات العشر القادمة، ويتوقع ان يسد الاستزراع السمكي ما يقارب من 50% من العجز في الأسماك الطازجة بحلول عام 2030، في حال تنفيذ المشاريع المخطط لها كما هو مبين بالدراسة.

ودعمت الدراسة نتائجها برأي فريق الإعداد، بشأن منع الصيد بشباك الجر القاعي (الخلفي) بالمياه الإقليمية الكويتية، والمتضمن اقتراحين: أحدهما منع الصيد بشباك الجر القاعي (الخلفي)، والآخر خفض جهد الصيد من خلال تخفيض عدد السفن العاملة في صيد الربيان، مشيرة الى أن مجلس الوزراء قرر تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية التنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية والبلدية، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفعيل وتطوير نشاط الاستزراع السمكي المستدام، وموافاته بتقرير شامل يتضمن المرئيات والخطوات اللازمة بهذا الشأن.

وخلصت الدراسة، التي أعدتها 4 جهات هي الهيئة العامة لشؤون الزراعة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة ومعهد الأبحاث والجامعة، والتي تمت إحالتها إلى مجلس الوزراء الى انخفاض المصايد البحرية من أعلى معدلاتها في منتصف التسعينيات، حيث تجاوزت 8500 طن إلى متوسط قدره 5600 طن سنويا.

نقص المخزون

وبيّنت الدراسة ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا يقضي التأكيد على قراره بشأن التدابير اللازمة للمحافظة على وفرة المخزون السمكي في دولة الكويت، والقاضي بتكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية التنسيق مع كل من (وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للبيئة، معهد الكويت للأبحاث العلمية)، والجهات التي تراها مناسبة، لإعداد دراسة شاملة بشأن المخزون السمكي لدولة الكويت، ووضع البدائل والحلول التي من شأنها الحفاظ على هذا المخزون وزيادة وفرته مستقبلا بالوسائل الممكنة. وقالت إن مجلس الوزراء اطلع في على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع للجنة الخدمات العامة، وكتاب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والمتضمن نتائج دراسة المخزون السمكي بالكويت، التي قامت بها الهيئة بالتنسيق مع كل من الجهات الهيئة العامة للبيئة، معهد الكويت للأبحاث العلمية، جامعة الكويت، وتتناول هذه الدراسة وصف حالة المخزون بدولة الكويت والعوامل المؤثرة عليه، والسياسات المتبعة لإدارة المخزون السمكي بالكويت، والحلول والبدائل المقترحة للحفاظ على هذا المخزون، وزيادة وفرته مستقبلا بالوسائل الممكنة.

استنزاف الاسماك

وكشفت ان هذه العوامل هي: استنزاف أنواع الأسماك المستغلة ذات القيمة الاقتصادية، نتيجة زيادة جهد الصيد والصيد الجائر والصيد غير القانوني، والتغيرات البيئية في جون الكويت والمياه الإقليمية الكويتية (زيادة الملوحة نتيجة تناقص تدفق المياه العذبة من شط العرب وانخفاض تركيز الكلوروفيل وتدمير الموائل أو انكماشها وتأثير التلوث وعمليات الإعمار والمشاريع الإنشائية)، إضافة الى التأثير السلبي لممارسات الصيادين الهواة والصيادين في دول الجوار.

وأشارت الى ضعف الإمكانات المادية والبشرية المتخصصة المتاحة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد السمكية.

وشملت الدراسة العديد من الحلول والبدائل للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها، التي تراعي الالتزامات الدولية والاقليمية لدولة الكويت، وأبرزها تبني مبادرة النمو الأزرق، التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة الدولية، والقائمة على وضع وتنفيذ خطة عمل للإدارة المستدامة للموارد السمكية وتربية الأحياء المائية، وخفض جهد الصيد لمصايد الجر الخلفي والليخ والقراقير.

