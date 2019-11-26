مرصد النهار

كان معهد الكويت للأبحاث العلمية اول المبادرين في «الاستزراع السمكي» حيث اطلق في ابريل الماضي نحو 120 ألف سمكة من نوعي «الشعم والسبيطي» في المياه الإقليمية الكويتية وعلى خمس دفعات بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. وقالت المديرة العامة للمعهد الدكتورة سميرة عمر في كلمتها خلال إطلاق الحملة الثالثة من مشروع «إثراء المخزون السمكي» إن هذه الحملة تدعو إلى وقف الصيد الجائر والتدمير غير المسؤول للبيئة البحرية الذي يضعف تأثير هذه الجهود ويؤثر سلبا على مردودها التنموي المتوقع. وأضافت أن حملات المعهد ذات بعدين تنموي يتمثل في زيادة المخزون السمكي وتوعوي عبر المشاركة في عملية الإطلاق من جهات وطنية وفئات تطوعية ومجموعات من طالبات وطلاب الكويت. وأوضحت أن المعهد استخدم تقنية جديدة في هذه الحملة تميز الأسماك بعلامات لونية لتسهيل عملية متابعتها وتحديد مدى استفادة المخزون منها وستتواصل الحملة على مدى شهرين عبر ثلاث مراحل على أن تبدأ اليوم (امس) المرحلة الأولى في شمال جون الكويت. ولفتت الى أن المرحلة الثانية ستكون في شهر نوفمبر المقبل وسيتم خلالها نقل أسماك «البالول» إلى المحميات، فيما ستكون المرحلة الثالثة في نهاية الشهر ذاته بإطلاق أسماك «الشعم».

