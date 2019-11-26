دفتر أحوال

انحشر وافد آسيوي داخل سيارته بعد أن فقد السيطرة عليها خلال سيره على طريق الدائري الرابع واصطدامها بعمود انارة، حيث تمكن رجال الاطفاء من اخراجه واحالته الى مستشفى مبارك الكبير.

وكان بلاغ ورد صباح امس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث مروري على طريق الدائري الرابع السريع، وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف والاطفاء لموقع الحادث حيث تبين ان حافلة صغيرة يقودها وافد اسيوي الجنسية وخلال سيره لم يتمكن من السيطرة على مقودها فانحرفت واصطدمت بعمود الانارة مما تسبب في انحشاره في كابينة القيادة، حيث قام رجال الاطفاء باخراجه باستخدام المعدات والاجهزة الخاصة بقطع الحديد ونقل الاسيوي بسيارة الاسعاف الى مستشفى مبارك الكبير.

