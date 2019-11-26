دفتر أحوال

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قضت المحكمة الادارية بالغاء القرار الاداري الصادر بسحب الجنسية الكويتية، والزمت الجهة الادارية باعادتها لصاحبها وما يترتب عليها من تبعات. حيث تتلخص الواقعة بقيام وزارة الداخلية بسحب جنسية مواطن كويتي واحالته الى النيابة بتهمة التزوير وقد قضت المحكمة ببراءته من التزوير وبثبوت نسبه لوالده وبناء على هذا الحكم تم رفع دعوى ادارية بالغاء القرار الصادر بسحب الجنسية وقد قضت محكمة الاستئناف باختصاص المحكمة بنظر موضوع الجنسية وبالغاء القرار الصادر بسحب الجنسية وما يترتب عليه وقد اصبح هذا الحكم حكماً نهائياً وانتهائياً ونافذاً بسبب عدم طعن الفتوى والتشريع عليه بالتمييز.

وقد حضر المحامي مساعد الهاجري امام المحكمة وترافع شفاهة ودفع ببطلان القرار الاداري الصادر من وزارة الداخلية لبطلان سببه كما دفع باختصاص الدائرة الادارية بنظر موضوع هذه الجنسية لأن الجنسيات المكتسبة بصفة أصلية لا سيادة للسلطة عليها.

