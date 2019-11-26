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تأييد حبس مغرد 4 سنوات لازدرائه الأديان وتعرضه بالإساءة لفئة من المجتمع

مشعل عبدالله
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الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

ايدت محكمة الاستئناف امس حبس مغرد 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة ادارة عدد من الحسابات الوهمية وتحقير الأديان،
وأسندت النيابة العامة الى المتهم أنه ازدرى الأديان وفئة من فئات الشعب الكويتي بأن تعرض لهم بالسب، كما عاب في الذات الأميرية، بأن نشر عبارات في حساباته، وأساء عمداً استعمال احدى وسائل الاتصال (هاتفه النقال) من خلال كتابته في حسابات وهمية تحمل أسماء تعبيرية، من أبرزها في تويتر، الا أن المتهم أنكر التهم الموجهة اليه.
وكانت محكمة الجنايات سبق أن أصدرت حكمها غيابيا بحبس المتهم 8 سنوات مع الشغل والنفاذ، الا أن المتهم عارض الحكم.


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