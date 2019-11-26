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«التمييز» تفصل في طعن المتسترين على خلية العبدلي 2 ديسمبر

مشعل عبدالله
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الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

تفصل محكمة التمييز في الطعن المقدم من المتهمين في التستر على خلية العبدلي 2 ديسمبر. وكانت محكمة الاستئناف ايدت حبس الشيخ حسين المعتوق وشخص آخر 5 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية التستر على أعضاء خلية العبدلي. وقضت المحكمة بحبس المتهمين الثالث 6 شهور والرابع 3 شهور وبراءة الخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر. وأوقفت الاستئناف تنفيذ العقوبة للثالث عشر لمدة 3 سنوات وقررت عدم جواز نظر استئناف السادس والسابع والثامن. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الى المحاكمة بتهم تتعلق باخفاء مطلوب عن العدالة والتستر عليه والانتماء الى تنظيم محظور يدعو الى هدم النظم الأساسية في البلاد، بينما اتهمت ثلاثة منهم بالتخابر الى جانب تهمتي التستر والانتماء.


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