دفتر أحوال

تفصل محكمة التمييز في الطعن المقدم من المتهمين في التستر على خلية العبدلي 2 ديسمبر. وكانت محكمة الاستئناف ايدت حبس الشيخ حسين المعتوق وشخص آخر 5 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية التستر على أعضاء خلية العبدلي. وقضت المحكمة بحبس المتهمين الثالث 6 شهور والرابع 3 شهور وبراءة الخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر. وأوقفت الاستئناف تنفيذ العقوبة للثالث عشر لمدة 3 سنوات وقررت عدم جواز نظر استئناف السادس والسابع والثامن. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الى المحاكمة بتهم تتعلق باخفاء مطلوب عن العدالة والتستر عليه والانتماء الى تنظيم محظور يدعو الى هدم النظم الأساسية في البلاد، بينما اتهمت ثلاثة منهم بالتخابر الى جانب تهمتي التستر والانتماء.

