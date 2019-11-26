دفتر أحوال

قضت المحكمة المدنية بتعويض ورثة مقيم عربي مبلغ 40 ألف دينار كويتي تعويضا ماديا وأدبيا جراء وفاته في حادث سير.

وتتلخص الدعوى في ان المحامي جراح هادي العنزي اقام دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية مطالبا فيها بالزام مواطنة المتسببة بمركبتها في الحادث وشركة التأمين بأداء تعويض مادي وأدبي جراء ما لحق ورثة المتوفى من أضرار اضافة الى مبلغ الدية الشرعية.

وتمسك المحامي جراح العنزى بأحكام محكمة التمييز في شأن أن مناط التعويض عن الضرر المادي هو الاخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون وقع بالفعل او ان يكون وقوعه في المستقبل محققا. وأوضح المحامي جراح العنزي ان مناط تحقق الضرر المادي هو ثبوت أن المتوفى كان يعول فعلا وهو ما اثبته المحامي جراح العنزى ببيان لورثة المتوفي وبيان حالتهم الاجتماعية واكد على أن المتوفى هو العائل الوحيد لهم مما يصيب وجه الحق فيما تعرض له ورثة المتوفى من ضرر مادى محقق، اضافة الى الضرر الادبي المتمثل فيما استشعره ذوو المتوفى من حزن واسى وما افتقدوه من عاطفة بوفاته.

وعليه أجابت المحكمة المدنية لطلبات المحامي جراح هادي العنزي وقضت بالزام قائدة المركبة وشركة التأمين متضامنين بأن يؤديا للورثة مبلغ 40 ألف دينار تعويضا عما أصابه من ضرر.

