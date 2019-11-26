وطن النهار

عبر السيد ابراهيم البغلي عن بالغ سعادته وتشرفه برعايته لجائزة البغلي للابن البار أحد مشاريع مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وذلك منذ انطلاقتها في عام 2007م وحتى النسخة الثالثة عشرة منها في عام 2019م، الأمر الذي يسعده وهو يسهم بدعم عمل زملائه وأبنائه، ومساعدتهم في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي في دولة الكويت الحبيبة .

وأشار البغلي في المؤتمر الصحافي الذي عقده برعايته وحضوره للإعلان عن أسماء أبناء الكويت البررة ونتائج وأسماء الفائزين في مسابقات جائزة البغلي للابن البار لسنة 2019م وحضر المؤتمر كل من السيد علي حسن رئيس اللجنة العليا للجائزة، والسيد منصور السلامين رئيس لحنة التحكيم والتقييم لمسابقة الابن البار ود. سعاد الحمر رئيس لجنة تحكيم مسابقة البغلي للتصوير الفوتوغرافي والفنان عبدالرسول سلمان رئيس لجنة تحكيم مسابقة البغلي للفنون التشكيلية والسيد عبدالله الفيلكاوي رئيس لجنة تحكيم مسابقة البغلي للشعر الفصيح والشعر الشعبي والسيدة باسمة العنزي رئيس لجنة تحكيم مسابقة البغلي للقصة القصيرة، والسيدة شروق الصايغ عضو لجنة تحكيم مسابقة تصميم وبرمجة موقع الكتروني وأعضاء اللجنة العليا المنظمة لفعاليات الجائزة، والفائزين في مسابقات الجائزة المختلفة.

وبيّن البغلي بأن الاهتمام بالعمل الخيري والإنساني والتطوعي والذي يحظى برعاية ومتابعة حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه ومجلس الوزراء الموقر يؤكد بأن التوجه الذي سارت عليه مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار منذ 13 عاماً مضت وحتى يومنا هذا يتجه الوجهة الصحيحة في ترسيخ مبادىء وتعزيز أركان العمل التطوعي بين أفراد ومؤسسسات المجتمع المدني والخيري والخاص بتنفيذ مشاريعها وأنشطتها وبرامجها التطوعية والتوعوية والمجتمعية المتنوعة في العمل التطوعي المشترك عن طريق تأكيد مبدأ الشراكة المجتمعية، وتحتم علينا مسؤوليتنا المجتمعية وتشجعنا وتضعنا أمام تحدي المحافظة على هذه المكتسبات وتفعيلها وتضاعف من مسؤوليتنا الأدبية والاجتماعية تجاه ترسيخ العمل التطوعي، وبأهمية ترجمة السياسات العامة لدولة الكويت بشأن تعزيز وتنميةً فضيلة البر بكافة اشكاله بين أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دولة الكويت الحبيبة، لذلك تحملنا مسؤوليتنا الأدبية والمجتمعية في رعاية جميع أنشطة وفعاليات الجائزة للسنة الثانية عشر على التوالي، حيث لمسنا حرص وتفاعل كافة أفراد المجتمع على المشاركة مما يؤكد ويدل ويعكس مدى الوعي بأهمية البر بالوالدين وكبار السن والأقارب الذين أخذنا على عاتقنا توفير الحياة الكريمة لهم وتعميق البر في الوطن والمجتمع من خلال التنسيق مع كافة الجهات العاملة في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية والخاصة.

ومن جانبه اكد رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار علي حسن أن مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار من المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الأهلي التطوعي والتي تعمل في عدة مجالات لخدمة ودعم كل شخص بار بوالديه أو ولي أمره أو أحد أقاربه أو يقوم ببر وطنه ومجتمعه، أويقوم ويعمل على رعاية وخدمة وتأهيل الوالدين وكبارالسن، عن طريق تنفيذ بعض المشاريع التوعوية الهادفة والتي تم من خلالها ترجمة توجهات وتطلعات الدولة ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك من خلال تفعيل مبدأ الشراكة الاجتماعية مع جميع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الكويت لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على كافة شرائح وأطياف المجتمع الكويتي من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة ومسابقات جائزة البغلي للابن البار لعام 2019م والتي تمثلت في تنظيم مسابقة البغلي للابن البار، وتكريم الفائزين بالجائزة القائمين على رعاية امهاتهم الأرامل بمناسبة اليوم العالمي للأرامل، وتنظيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي بالتنسيق مع النادي العلمي الكويتي، ومسابقة القصة القصيرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ومسابقة الفنون التشكيلية بالتنسيق مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، و مسابقة الشعر الفصيح والشعر الشعبي بالتنسيق مع رابطة الأدباء الكويتيين، وللاول مرة تم تنظيم مسابقة برمجة وتصميم موقع الكتروني بالتنسيق مع الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات.

كما سيتم تكريم عدد من ابناء الكويت البررة من الذين عملوا وتميزوا في أداء مهام أعمالهم وخدموا الكويت في مختلف المجالات، كما سيتم تنظيم مسابقة القصة القصيرة ومسابقة العمل التطوعي لطلبة المرحلة المتوسطة والثانوية لتوعية أفراد المجتمع وتعزيز فضيلة بر الوالدين في المجتمع الطلابي بالتنسيق مع إدارة الأنشطة المدرسية بوزارة التربية، وتنظيم مسابقة جائزة وسام الابن البار للكشافة بالتنسيق مع جمعية الكشافة الكويتية، وتنظيم مسابقة جائزة وسام الابن البار للمرشدات بالتنسيق مع جمعية المرشدات الكويتية.

ثم أعلن كل من السيد ابراهيم البغلي والسيد علي حسن رئيس اللجنة العليا للجائزة ورؤساء فرق تحكيم مسابقات الجائزة المختلفة أسماء ومراكز ونتائج الفائزين في المسابقات المختلفة، واسماء ابناء الكويت البررة من الذين عملوا وتميزوا في أداء مهام أعمالهم وخدموا الكويت في مختلف المجالات .

وفي نهاية المؤتمر تقدم البغلي بخالص الشكر والتقدير والتهاني لكافة أبنائنا وإخواننا الفائزين،والشكر موصول لكافة أفراد المجتمع لحضورهم ومشاركتهم في جميع المسابقات والفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها ضمن فعاليات الجائزة للعام 2019م. كما تقدم بتحية إعزاز وإكبار إلى مقام صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الأمين حفظه الله وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر على ما يولونه من رعاية متميزة للقضايا الشبابية وتلك المتعلقة برعاية وتأهيل وخدمة كبار السن في دولتنا الحبيبة .

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الشؤون الاجتماعية السيد سعد الخراز، لرعايته السامية والكريمة لمسابقات جائزة الابن البار لعام 2019م، وجميع العاملين بمختلف مسمياتهم ومستوياتهم الوظيفية في الوزارة، كما شكر الجمعية الكويتية لفنون التصوير الفوتوغرافي،والجمعية الكويتية للفنون التشكيلية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ورابطة الأدباء الكويتية، والجمعية الكويتية لتقنية المعلومات، وجميع الفرق التطوعية، وجميـع أجهزة ووسائل ورجال الإعلام الذين شاركوا في تنفيذ برامج وفعاليات الجائزة. والشكر موصول للسيد علي حسن رئيس اللجنة العليا للجائزة وجميع رؤساء وأعضاء فرق العمل المنبثقة عن اللجنة لدعمهم لعمل وفعاليات الجائزة، متمنياً أن يستمر اللقاء معكم دائماً وأبداً وأمنا الكويت تزهو بمعالم ومظاهر النهضة والتقدم والرقي في شتى المجالات.

