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مسابقات جائزة البغلي للابن البار لعام 2019م


أولاً: مسابقة البغلي للابن البار، بالتنسيق مع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني.
ثانياً: مسابقة البغلي للابن البار للقصة القصيرة، بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
ثالثاً : مسابقة البغلي للابن البار للتصوير الفوتوغرافي، بالتنسيق مع الجمعية الكويتية لفنون التصوير الفوتوغرافي.
رابعاً: مسابقة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية، بالتنسيق مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية.
خامساً: مسابقة البغلي لللابن البار للشعر الفصيح والشعر الشعبي، بالتنسيق مع رابطة الأدباء الكويتية.
سادسا: مسابقة البغلي للابن البار لتصميم وبرمجة موقع إلكتروني، بالتنسيق مع الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات.


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