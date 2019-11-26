وطن النهار

أولاً: مسابقة البغلي للابن البار، بالتنسيق مع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني.

ثانياً: مسابقة البغلي للابن البار للقصة القصيرة، بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

ثالثاً : مسابقة البغلي للابن البار للتصوير الفوتوغرافي، بالتنسيق مع الجمعية الكويتية لفنون التصوير الفوتوغرافي.

رابعاً: مسابقة البغلي للابن البار للفنون التشكيلية، بالتنسيق مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية.

خامساً: مسابقة البغلي لللابن البار للشعر الفصيح والشعر الشعبي، بالتنسيق مع رابطة الأدباء الكويتية.

سادسا: مسابقة البغلي للابن البار لتصميم وبرمجة موقع إلكتروني، بالتنسيق مع الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات.

