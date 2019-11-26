وطن النهار

يسرني ان الـتـقـي معكم للسنة الثالثة عشرة عـلـى الـتـوالـي مـن خـلال رعايتنا لجائزة البغلي للابن البار فـنـحـن مجموعة فـي مختلف المجالات العلمية والـعـلـوم الإنـسـانـيـة والاجتماعية، نعمل من خلال اللجنة العليا للجائزة على تنفيذ توجهات دولة الكويت وذلك انطلاقا من إدراكنا لمسؤوليتنا الأدبية والتزامنا بمبادئنا الإنسانية المستمدة من تعاليم ديننا الـحـنـيـف وقـيـمـنـا وعاداتنا الأصـيـلـة تـجـاه قضايا كـبـار الـسـن والـذيـن أحاطتهم دولة الكويت بمختلف أوجه الرعاية والخدمة والتأهيل والتدريب وكفلت لهم جميع أسـبـاب الحياة الـكـريـمـة وجائزة البغلي لـلابـن الـبـار كمشروع تـطـوعـي نؤمن من خـلالـه بأن العمل التطوعي أو مـا يـسـمـى حديثا مـن أدبيات التنمية رأس المال اجتماعي يتمثل بالروابط التي تقوم على القيم الاجتماعية الحميدة كالثقة والصدق والـتـعـاون والـتـراحـم والتكافل، كما أنه يشكل الرابطة التي يجد فيها المواطنون أنفسهم كأفراد ومجموعات ويسعون فيها لتحقيق ذاتهم ومصالحهم المرتبطة بمصالح المـجـتـمـع الـذي يـعـيـشـون فـيـه، كـمـا أن التحدي يكمن في توظيف رأس المال الاجتماعي فـي ثورة عـمـلـيـة تقنية وسلوكية والـتـي بدونها لا يـمـكـن تـنـفـيـذ السياسات التي تقوم على البحث العلمي والمـشـاريـع التي تخدم مـصـالـح عامة أفراد المـجـتـمـع المـدنـي والمحلي بالدولة ومن خلال رعايتنا للجائزة منذ عام 2007 واعتمادا عـلـى ما لمـسـنـاه من حرص وتفاعل إيجابي لجميع شرائح وأطـيـاف المجتمع الكويتي بالمشاركة فـي فعاليات وأنـشـطـة الـجـائـزة، الأمـر الـذي يـؤكـد ويعكس مدى النجاح الـذي حققته الجائزة من نشر الوعي المجتمعي وترجمة أهـمـيـة تفعيل دور جميع أفراد ومـؤسـسـات المـجـتـمـع في الشراكة الاجـتـمـاعـيـة من خـلال تشجيع وتنمية فضيلة بـر الـوالـديـن في المجتمع والتأكيد على تعزيز دور كبار السن في تحقيق مفهوم التنمية الشامل في الدولة والعمل على إبـراز الجانب الحضاري لـدولـة الكويت في مجال رعـايـة وتأهيل المسنين مـن خـلال الـفـعـالـيـات والأنشطة التي تم تنفيذها.

وأن هذه الجائزة تهدف إلى دعم قضايا كبار السن ما يعزز مبدأ الشراكة الاجتماعية بين القطاع الخيري ووزارة الشؤون، واتمنى أن تكون هذه المبادرة مثالا حيويا تحتذي به مختلف الجهات العاملة في القطاع الخيري والخاص، وذلك أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في رعاية وخدمة وتأهيل ودمج المسنين، تهدف أيضاً إلى دعم رسالة وزارة الشؤون الاجتماعية في تنفيذ سياستها في مجال رعــايــة وخدمة وتأهيل ودمج المسنين من خلال عمل إدارة رعاية المسنين وذلك بتطبيق أساليب الرعاية المختلفة لحالات المسنين الذين يثبت البحث الاجتماعي والدراسة الشاملة احتياجهم للخدمات ووفقاً لاختصاصات إدارة رعاية المسنين.

وأهــمية الدور الأساسي لجميع المؤسسات الحكومية والأهلية العاملة في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة باتباع أفضل نظم وسبل الرعاية لكبار السن والعمل علــى نشر الوعي الاجتماعي لقضايا المسنين بهدف المساهمة في مــساعــدتـهـم وتسهيل عــملية انــدماجــهـم في المجتمع.

أتقدم بخالص الشكر والتقدير والتهاني لجميع ابنائنا واخواننا الفائزيـن والمكرمـين، والشـكر موصـول لجميع افـراد المجتمـع لحضورهـم ومشـاركتهم في جميع المسابقات والفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها ضمن فعاليات مسابقات جائزة البغلي للابن البار منذ عام 2007 وحتى 2019.

كما اتقدم بتحية إعزاز وإكبار إلى مقام صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد، وإلى سمو ولي العهد الأمين وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر على ما يولونه من رعاية متميزة للقضايا الشبابية وتلك المتعلقة برعاية وتأهيل وخدمة كبار السن في دولتنا الحبيبة.

يسرني ان أبارك لجميع الفائزين بجوائز مسابقات جائزة البغلي للابن البار في نسختها الثانية عشرة على التوالي.

وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لوزير الشؤون الاجتماعية الاستاذ سعد الخراز، لرعايته الكريمة لمسابقات جائزة الابن البار لعام 2019م، وجميع العاملين بمختلف مسمياتهم ومستوياتهم الوظيفية في الوزارة.

وكما أشكر رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار الاستاذ علي حسن وأعضاء اللجنة على الجهود التي بذلوها في إنجاح مسابقات جائزة البغلي للابن البار.

