آراء

البطولة اصلها كلمة بطل ومعناها شجاع، ولكوننا في زمن الادعاءات والأقاويل والكلام فقط واختفاء الافعال والعمل وبات أغلب امورنا الحياتية كلاما في كلام وأصبحنا نسمع أكثر من الذي نراه ونلمسه بالواقع اليومي وأصبح الجميع يتكلم وينظر ويتفنن باختيار الكلام من اجل اقناع المواطنين بما لا يقنع احدا، وبات حالنا في صراع السلطتين التشريعية والتنفيذية ونحن نعيش دور الانعقاد الاخير من عمر مجلس الامة الموقر بات الجميع من الاخوة النواب يتراكضون للبحث عن بطولة وموقف يسجل لهم استعدادا للانتخابات القادمة وهذا حق مشروع نوعا ما لهم كما هو حق مشروع للمرشح الجديد للانتخابات ان يصطاد اخفاقات النواب الكرام ويصعد من خلالها انتخابيا.

ولكن الغريب العجيب ان نجد وزيرا مستوجبا صعد ورد على الاستجواب وهو على علم تام أن طلب طرح الثقة فيه تم توقيعه بسبب الأداء الركيك بالحقيبتين التي معه وأن اداءه لم يكن على قدر طموح الشارع الكويتي ولكنه رغب وهو في المرحلة النهائية والوداع للكرسي الوزاري أن يظهر بصورة البطل المظلوم وهذا شيء مخالف للواقع الفعلي له، ولهذا نجد معاليه السابق دخل بالخطاب العاطفي لكي يكسب الشارع والبسطاء من المواطنين الذين يعشقون الكلام العاطفي المعسول الذي يقول انا بطل ولكنهم ظلموني ولهذا افكر ان اكون نصير المظلومين بالانتخابات القادمة لكي ارفع هذا الظلم عن المواطنين والظلم الذي وقع علي وأن سبب الظلم هذا هم التجار وكأن التجار من كوكب آخر وليسوا كويتيين والنواب كويتيون والمواطنون كويتيون ولكن العزف على وتر المظلومية بات وترا قديما جدا وكان له زمانه وليس هذا الزمن زمن هذا الوتر لكونه بات مستهلكا وباليا جدا وأهل الكويت ما عاد يقنعهم هذا الوتر الذي يشحذ التعاطف ويستجدي المواقف مستقبلا منهم ويرسم صورة لبطل بحقيقته ليس بطلا، ولكن السؤال هنا وأنت تتهم التجار بأنهم مسيطرون على المجلس الأمة المواقر لم تسأل نفسك كيف تنقلت بين المناصب التي سبقت توزيرك وعضوية بالسلطة التنفيذية؟ وكان من الاجدر بك ان تقول السبب الحقيقي الذي جعلك تقف على منصة الاستجواب وأنت تعلم ان الدستور الكويتي كفل حق الاستجواب للنواب بأي وقت وزمان، ولهذا اقول لا تدعي البطولة وانت لست بطلا يا معالي السابق وعلم أن اتهامك لشريحة مهمة بالكويت سوف يعود عليك بعدم الفائدة وعزفك على وتر الظلم والبحث عن صورة البطل المظلوم لن تفيدك بشيء، وعلم أن السواد الاعظم من اهل الكويت يعلمون علم اليقين لولا طرح الثقة الذي جعلك بعيدا عن المقعد الوزاري لما قلت كلمة واحدة وهنا اقول كافي تدهون رؤوسنا ببستوق خالي ولكل مجتهد نصيب، وهذا هو حال الدنيا يوم لك ويوم عليك وعلى كل مسؤول ونائب أن يقرأ ويفهم العبارة المنقوشة على بوابة قصر السيف العامر (لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك).

ولكوني مواطنا كويتيا بسيطا من فئة الغالبية الصامتة ولست من فئة التجار الموقرين أقول انني ادافع عن اي فئة بالمجتمع الكويتي أن سقط عليها اتهام وأكره انسان لدي الذي يأكل من صحن وعندما يشبع يرفس الصحن والغنى الحقيقي هو غنى النفس، ولكن بهذا الزمن بات كل شيء ممكناً وان جاء العيب من اهل العيب فهو ليس عيبا ويا أهل الكويت الكرام أحذوا الباحثين عن بطولات لكونهم كثر، وهذي الكويت صلي على النبي والحين ما ظل إلا الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحمي الكويت وأميرها وشعبها من كل شر ويفك اهل الكويت من مدعين البطولة وهم ليسوا ابطالا، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: صج التجار والمقاولين مسيطرين على قاعة عبدالله السالم؟ الجواب (يفوتك من الجذاب صج وايد) وأنت أركد واعقل يا مواطن.

