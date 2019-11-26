آراء

القول بأن مدن الملاهي إضاعة للمال وللوقت قول مبالغ فيه ولا أؤيده، لأن لهذه المدن فوائد جمة - حسبما أرى رغم أنها تكّلف الملايين وتُنفق عليها الأسرُ الملايين، ومن هذه الفوائد أنها تفتح آفاق الأطفال الصغار على آخر الاختراعات والابتكارات ولاسيما في عالم التحليق والطيران وركوب السيارات والدراجات.. كما تعوِّدهم على اقتحام المخاطر ومواجهة المصاعب التي لا تخلو منها الحياة المعاصرة، من دون خسائر تُذكر.

فمن لا يحبّ صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر.

والأهم أنها تعوِّد الأطفال على اختيار بعض متع الحياة حسب المسموح لهم لا كلها، إذ يستحيل أن ينال الإنسان كل ما يتمناه مرة واحدة، الأمر الذي يجعله قادراً على وضع الخطط وتحديد الأوليات، لتنفيذها أو الحصول عليها، على مراحل، وفي عدة مرات أو زيارات للمدينة الترفيهية، ضماناً للسلامة حاضراً ومستقبلاً، فمن يصعد السُّلّم بخطوة واحدة ينكسر ويسقط.. كما أن المدينة الترفيهية تُعلِّم النشء النظام واتّباع الضوابط والقوانين لتحقيق الأماني والأمنيات من دون مجاوزة أو مخالفة واعتداءات على حقوق الغير، وتعوّدهم أن يذهبوا للشيء لا أن يبقوا في أماكنهم ينتظروه أن يأتي إليهم أو يؤتى إليهم.

وفي مدن الملاهي فرصة لتوطيد علاقة الأطفال بعضهم بعضا وتقوية علاقة الأطفال، بوالديهم من خلال اصطحابهم إليها وقضاء وقت ممتع في أرجائها المتنوعة الفسيحة.

ناهيك عن الحركة والنشاط الدائبين اللازمين للاستمتاع بألعاب المدن الترفيهية، مما يعد رياضة مفيدة وممتعة للكبار والصغار في آن واحد.

المدن الترفيهية لمن يزورها بضع مرات فقط في الشهر الواحد أو من وقت إلى آخر وليس يومياً أو بكثرة، مفيدة لتشغيل العقل واستخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث توجد الآن في المدن الترفيهية أجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت وغيرها من وسائل الاتصالات الحديثة التي تقِّرب البعيد وتكبِّر الصغير... فيغدو العالم كأنه قرية يعيش فيها الجميع وسط الجمال..بأمان وسلام.

إذن، مدن الملاهي ليست مضيعة للوقت، وهي حتماً ليست مضيعة للمال، رغم أنها تكّلف الدولة الملايين لإنشائها على أحدث طراز، وكذلك تكلّف ذوي روّادها من الأطفال مبالغ كثيرة لا يستهان بها، خاصة في ضوء ارتفاع الأسعار التي يشهدها العالم حاليًا.

وأنا أقول إنها ليست مضيعة للمال - في الوقت الذي أطالب فيه بتخفيف رسومها دائماً نظراً للفوائد الكثيرة التي يجنيها الصغار من تردّدهم على مدن الملاهي.. ودعم الدولة هنا واجب.. وحق للطفولة.. عليها..

وفي المدن الترفيهية الحديثة التي يجب أن تراقبها الدولة لتجديد ما فيها سنوياً -على الأقل- وتضمن سلامتها لزوارها،يدرك الإنسان، بأن الحياة ليست كلها عمل وجد، لكنها بالإضافة إلى ذلك لعب وحب.. والبارع هو الذي لا يجعل اللهو واللعب يطغى على العمل والجدّ. والعكس صحيح.

لأن القلوب إذا كلّت، ملّت.

والإنسان السوي هو الذي يراوح بين الجدّ واللعب.. وبين العمل والراحة..

وأنتم أحرار.

