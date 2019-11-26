آراء

جاء المرسوم الاميري بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد رئيسا للوزراء في محله تماما فسمو الشيخ صباح الخالد بخبرته السياسية الكبيرة قادر على اقتحام الصعاب والخروج بالكويت الى بر الامان بل وسموه قادر على قيادة الكويت الى تحقيق رغبة سمو الامير في نهضة تنموية شاملة عبر رؤية «كويت 2035».

ولاشك ان تحقيق تلك الرغبة السامية بالنهوض بالكويت وتحقيق رؤية «كويت 2035» يحتاج من سمو رئيس الوزراء وعند اختياره لحكومته الجديدة ان يضع في حسبانه ان الحكومة الجديدة يجب ان تكون حكومة وزراء أكفاء بعيدة كل البعد عن الترضيات والمحسوبيات والمحاصصة والقبليات لأن الكويت تزخر بكثير من الكفاءات العلمية الشابة التي تستطيع ان تتولى سدة وزارات الدولة بل وتستطيع هذه الكفاءات الشابة ان تخوض حرب مكافحة الفساد ووضع الكويت على سلم الدول المتقدمة.

إن الكويت تحتاج في المرحلة القادمة الى حكومة كفاءات بنهج جديد ورأي رشيد مع التأكيد على مكافحة الفساد وضرورة تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين من أجل اللحاق بركب التقدم والتنمية والمبادرة بحل القضايا العالقة والمشكلات المزمنة مثل مشكلة «البدون» التي تحتاج منا الى علاج سريع وفاعل.

إن خير ما يبدأ به سمو رئيس الوزراء هو البطانة الصالحة وحكومة الكفاءات وبث روح التفاؤل لدى الشعب الذي أرهقته المشكلات المختلفة وعلى سبيل المثال لا الحصر ما تعانيه الكويت من مشكلات الطرق والرعاية السكنية وما تعانيه الكويت من مشكلات الصحة بمختلف أوجهها من مستشفيات ومستوصفات وعلاج بالخارج ومن مشكلات تتكرر سنويا في مدارس وزارة التربية وسوء ادارة المدارس والخدمات العامة وغيره الكثير من المشكلات.

إن الحكومة الجديدة المرتقبة يجب أن تكون ذات نهج جديد بحيث تقوم بالعمل على تنفيذ برنامج اصلاحي شامل وتعمل على حماية المال العام وتوقف الواسطة وتبتكر صياغة قوانين إصلاحية وتنموية وان تعزز التعاون مع مجلس الامة ولا تسعى الى التأزيم لكي تحقق ما يهدف اليه الشعب الكويتي من اصلاح وتنمية والاجتهاد في اختيار الوزراء والتقييم الجدي للواقع تمهيدا لرسم تحرك عملي جاد وناجح للمستقبل.

ان برنامج الحكومة المرتقبة يجب ان يكون مبنيا على انتشال البلد من وضعه وتحسين اوضاع المواطنين ولا يتأتى ذلك الا بتكوين فريق وزاري من ذوي القوة والامانة وان تكون مواجهة الفساد وحماية الاموال العامة في مقدمة اولوياته، وان يباد التشكيل الوزاري المرتقب الى مد يد التعاون مع مجلس الأمة لتحقيق تطلعات الشعب وأن يعي الوزراء القادمون ان التعاون مرهون بنهج جديد قائم على محاربة الفساد والاصلاح السياسي وان يضع الوزراء في مقدمة اولويات عملهم تعزيز دولة المؤسسات والدستور والقانون وحفظ ووحدة الصف وتجنيب البلاد العبث والفوضى وذلك عملا بحكمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه.

