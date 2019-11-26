الاخيرة

طورت شركة «فيسبوك» تطبيقًا للتعرف على الوجوه بين موظفيها سمح لهم بالتعرف على زملائهم وأصدقائهم من خلال توجيه كاميرات الهواتف الذكية اليهم، وذلك بغض النظر عن مواجهتها للعديد من مشكلات الخصوصية.

واعترفت منصة التواصل الاجتماعي بأنها قامت ببناء مثل هذا التطبيق الذي لم يتم اطلاقه علناً، وجادلت بأنها لا تستخدمه لتحديد هوية الأشخاص، وشككت في امكانية أن يحدد التطبيق أي عضو في الشبكة الاجتماعية.

قد ذكر التطبيق لأول مرة، قائلا: إن التطبيق قد تم تطويره بين عامي 2015 و2016، لكن الشركة أوقفته Business Insider وكان تقرير صادر عن موقع منذ ذلك الحين، وهو قادر على تحديد أي شخص على الشبكة الاجتماعية اذا كانت هناك بيانات كافية للقيام بذلك. وقال متحدث باسم الشركة: تقوم فرقنا بانتظام بانشاء تطبيقات لاستخدامها داخليا كوسيلة للتعرف على التقنيات الجديدة، والتطبيق الموصوف هنا متاح فقط لموظفي فيسبوك، ويمكنه فقط التعرف على الموظفين وأصدقائهم الذين فعلوا ميزة التعرف على الوجوه.

ويسلط التطبيق الضوء على كيفية قيام منصة التواصل الاجتماعي بتجربة ميزات قد تزيد من قلق الأشخاص الذين يشعرون بالقلق ازاء خصوصيتهم.

وتلقت فيسبوك انتقادات لاستخدام التعرف على الوجه في الماضي، وكانت هناك تقارير في شهر أكتوبر من هذا العام بأن فريق أبحاث فيسبوك للذكاء الاصطناعي قد طور أداة تتعقب نظام التعرف على الوجه لتحديد هوية شخص ما في مقطع فيديو بشكل خاطئ.

ويستخدم نظام الغاء تحديد الهوية، الذي يعمل أيضًا في مقاطع فيديو البث المباشر، التعلم الآلي لتغيير ميزات الوجه الرئيسة لموضوع ما في مقطع فيديو.

