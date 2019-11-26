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كشفت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» عن بيانات تؤكد وجود أعمدة مياه بخارية على سطح «أوربا» رابع أقمار كوكب المشتري من حيث الحجم فيما اعلن باحثون عن خطط لارسال مركبة فضائية من اجل الحصول على معلومات أكثر دقة.

وأكد فريق بقيادة باحثين من مركز غودارد، لرحلات الفضاء التابع لناس، العثور على آثار بخار ماء فوق سطح قمر كوكب المشتري «أوربا» ولهذه المعلومات أهمية علمية كبيرة إذ ان هذا القمر الجليدي يعتبر أحد أهم الاهداف ذات الاولوية في بحث ناسا عن حياة خارج كوكب الأرض، بحسب الوكالة.

وقال الباحث الرئيس وعالم الكواكب في وكالة «ناسا» لوكاس باغانيني في بيان: «انه على الرغم من عدم اكتشاف الماء السائل بعد ولكنهم وجدوا الماء في صورة بخار.

ووفقا للبحث الذي نشر في المجلة العلمية «نيتشر أسترونومي»، المختصة بابحاث الفضاء، فان الفريق العلمي وجد بخار ماء يكفي لملء حوض سباحة اولمبي في غضون دقائق.

وحاول العلماء، من خلال مرصد «دبليوم ام كيك» في هاواي، اجراء 17 محاولة لرصد التركيبات الكيميائية لعدة كواكب، ولكنهم لم يتمكنوا من الحصول على بيانات الا لمرة واحدة فقط.

وذكر البحث العلمي ان اطلاق الغازات البخارية في «أوربا» يحدث الآن بمستويات اقل مما كان متوقعا في السابق.

