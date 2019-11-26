الاخيرة

شرعت وزارة التربية في إجراءات تعيين وتوظيف المعلمين والمعلمات المقيمين من عدد من الجنسيات العربية وذلك لسد النقص في الهيئة التعليمية والكوادر التدريسية لديها.

وبحسب الخبر المنشور في الصحف المحلية فإن المقيمين الموجودين في الكويت قد جرى التواصل معهم لتدريس التخصصات التي تعاني الوزارة من نقص فيها وأبرزها اللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء وأن عدد المعلمين يصل إلى 150 معلما ومعلمة.

وقبل جولة التعاقدات هذه فإن وزارة التربية قد تعاقدت مع 500 معلم ومعلمة من مختلف الدول العربية لسد النقص الكبير الذي تعاني منه في جميع مناطق البلاد التعليمية.

والسؤال الذي يطرح نفسه وبكل قوة، لماذا هذا النقص؟ وهل وضعت وزارة التربية خطة لجلب المعلمين الكويتيين إلى التخصصات النادرة مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء؟ فإذا كان الجواب نعم أنها وضعت خطة لجلب المعلمين إليها والتعاون مع جامعة الكويت وكليات التربية لتخريج المعلمين المؤهلين لهذه المهمة، فلماذا فشلت هذه الخطة في ظل تزايد الاحتياجات وشكوى الكثير من المعلمين من تزايد عدد الحصص المكلفين فيها أسبوعيا مما يجهدهم ويؤثر على مستواهم في التدريس.

وإذا لم تضع الوزارة خطة لاستقطاب المواطنين الكويتيين نحو العمل في تدريس هذه التخصصات النادرة والصعبة، فما الذي تقوم به الوزارة على وجه التحديد؟ فالمناهج تتغير كل عام وتسوء أكثر فأكثر، والطلاب يتعرضون للدهس بسبب الإهمال خارج المدارس، ومستوى طلابنا في امتحانات الرياضيات والفيزياء العالمية مخجل جداً، ونكاد نحتل المراتب الأخيرة في كل تصنيفات التعليم الدولية.

لقد قلنا مراراً وتكراراً بأن وزارة التربية بحاجة إلى «نفضة» وإعادة هيكلة في جميع الإدارات والأقسام والقطاعات، وذلك بسبب تحولها إلى دولة ضخمة داخل الدولة، بميزانيات مليارية، ودون أي فائدة تذكر للعملية التعليمية، بل على العكس تماماً، تسهم الوزارة بسبب بيروقراطيتها بتأخير التعليم في الكويت وجعله أسوأ مما كان عليه رغم العقود الاستشارية المليونية التي وُقعت مع البنك الدولي، ورغم الوعود المتكررة بتعديل التعليم وجعله يليق بكرامة المواطن أولاً، وبدولة ذات عوائد ضخمة ثانياً.

لكننا مع الأسف الشديد لم نشاهد أي رغبة حقيقية لدى الحكومة - المشغولة بصراعاتها الداخلية - في وضع خارطة تعليمية جديدة تستهدف رفع مستوى الطالب الكويتي وتوعيته وتثقيفه بشكل لائق، وإلى ذلك الحين فإننا سننبه إلى أخطاء وزارة التربية صغيرة كانت أم كبيرة.

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