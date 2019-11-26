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أعلنت شركة توشيبا اليابانية عن تطوير جهاز لفحص الدم يتيح رصد أنواع متعددة من أنواع مرض السرطان بدقة 99? في غضون ساعات فقط. ووفق ما أوردته هيئة الاذاعة اليابانية أمس الاثنين جاء تطوير هذه التقنية ثمرة للتعاون بين شركة توشيبا وجامعة طوكيو الطبية والمركز القومي للسرطان. وقال علماء توشيبا ان الفحص يقيس تركيز جزيئات الحمض النووي الريبوزي الدقيق التي تبعثها الخلايا السرطانية. وأضافوا انه يستطيع رصد 13 نوعا من السرطانات في المراحل المبكرة، بما فيها سرطانات البنكرياس، والمعدة، والثدي. وأشار الباحثون الى أن الفحوص تجرى عن طريق جهاز صغير يستطيع تحديد المرض في غضون ساعتين، ويعتقدون أنه قد يؤدي الى تقليل كلفة الفحص السرطاني.