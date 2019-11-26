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خصص فندق بريطاني راتباً مغريا قدره 129 دولاراً أميركياً لليوم الواحد مع اقامة مجانية لليلة واحدة، لعدد من الاشخاص الذين تم اختيارهم لتذوق الشاي والكعك والوجبات الخفيفة التي يقدمها الفندق. ونقل موقع «يو بي أي» عن فندق ومنتجع «دافوديل» في غراسمير بانجلترا قوله ان الذواقة الذين تم اختيارهم في 25 نوفمبر سيتناولون الشاي بعد الظهر مع وجبات خفيفة، بما في ذلك مخبوزات بالشمندر وجبن الماعز، وفطائر النعناع، والكوكيز، وسيحصلون مقابل هذه الوظيفة الى جانب مبلغ 129 دولاراً، اقامة ليلة مجانية لهم ولضيف. وقال مسؤولو الفندق: «تعد لاطلاق احتفال شاي الظهيرة الفاخر»، وكنا نبحث عن فريق من المتذوقين لمساعدتنا في التأكد من أن ما نقدم يعد الأفضل في بريطانيا. وتم قبول الطلبات لهذه الوظيفة التي تعتبر حلماً للكثيرين على موقع الفندق على الانترنت، وتم الاعلان عن اسماء الفائزين بتاريخ 25 نوفمبر.