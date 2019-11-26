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أعرب ناشر احدى الصحف في «آلاسكا» بالولايات المتحدة عن استعداده للتخلي عن مجمل أعمال الصحيفة لراغب برئاسة التحرير في الانتقال الى المدينة والاشراف على عملية اصدارها. ونقل الموقع الاخباري «يو بي آي نيوز» عن لاري بيرسلي الذي يملك صحيفة «ذا سكاغواي نيوز» قوله انه كان يشرف على تحرير الصحيفة من بعيد منذ أن استقال رئيس تحريرها، وهو يبحث الآن عن رئيس تحرير جديد على استعداد للعيش في مدينة سكاغواي وامتلاك الصحيفة. وكتب بيرسلي: «هذه الطريقة الوحيدة التي سيكون لهذه الصحيفة مستقبل طويل الأمد، النجاح الذي شهدته مع تلك الصحف الأسبوعية أو التي تصدر كل اسبوعين في المدن الصغيرة، تحقق عندما كان رؤساء التحرير يملكون ويعيشون وموجودون في المجتمع، وهذا ما تحتاجه الصحيفة»، قائلا انه على استعداد لتحويل الصحيفة من دون أي مقابل لشخص أو ثنائي متزوج في سكايغواي أو على استعداد للانتقال اليها. وكان الناشر قد اشترى الصحيفة في أبريل بمبلغ لم يكشف عنه، لكنه قال ان الرقم كان يقل عن ست خانات.